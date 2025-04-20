Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/dopolnitelnoe-vremya-o-chempionate-po-basketbolu-v-severo-kavkazskom-i-yuzhnom-okrugakh-1054507244.html
"Дополнительное время": о чемпионате по баскетболу в Северо-Кавказском и Южном округах
"Дополнительное время": о чемпионате по баскетболу в Северо-Кавказском и Южном округах
Sputnik Абхазия
Главный тренер сборной команды Абхазии по баскетболу, главный тренер баскетбольной команды "Апсны", Заслуженный мастер спорта РА по баскетболу Константин Мазов... 20.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-20T17:01+0300
2025-04-20T17:01+0300
радио
абхазия
спорт
баскетбол
игры
спортсмены
дополнительное время
подкасты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/11/1054507356_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_575ad3a2938617487f2a9df29646cd94.jpg
Дополнительное время: Мазов о чемпионате по баскетболу в Северо-Кавказском и Южном округах
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Мазов о чемпионате по баскетболу в Северо-Кавказском и Южном округах
Главный тренер сборной команды Абхазии по баскетболу, главный тренер баскетбольной команды "Апсны", Заслуженный мастер спорта РА по баскетболу Константин Мазов был гостем программы "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия."Да, это пробный сезон, показательный был. Видно, что здесь нужна и физика, и легкая атлетика, и тренажерные залы, и индивидуальные тренировки, очень много надо вкладывать, если ты хочешь соперничать на этом уровне. Необходимо уже просто с лета начать работать над собой, и с командой, наверное, будем вести какие-то сборы, и на следующий сезон планируем, что в этой лиге останемся. Это очень интересная лига. Сам уровень проведения игр, спортивные комплексы, трансляции, статистика в интернете, обзоры на разных сайтах, жалко, что в мое время такого не было, мы тоже кайфовали бы от такой лиги. Мне хочется самому переодеться и играть", - сказал Мазов.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/11/1054507356_46:0:1183:853_1920x0_80_0_0_5d67cbae711051cb5c37aa9cc70ec99a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, спорт, баскетбол, игры, спортсмены, дополнительное время, подкасты, аудио
абхазия, спорт, баскетбол, игры, спортсмены, дополнительное время, подкасты, аудио

"Дополнительное время": о чемпионате по баскетболу в Северо-Кавказском и Южном округах

17:01 20.04.2025
Радио
Дополнительное время: Мазов о чемпионате по баскетболу в Северо-Кавказском и Южном округах
Подписаться
Главный тренер сборной команды Абхазии по баскетболу, главный тренер баскетбольной команды "Апсны", Заслуженный мастер спорта РА по баскетболу Константин Мазов был гостем программы "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
"Да, это пробный сезон, показательный был. Видно, что здесь нужна и физика, и легкая атлетика, и тренажерные залы, и индивидуальные тренировки, очень много надо вкладывать, если ты хочешь соперничать на этом уровне. Необходимо уже просто с лета начать работать над собой, и с командой, наверное, будем вести какие-то сборы, и на следующий сезон планируем, что в этой лиге останемся. Это очень интересная лига. Сам уровень проведения игр, спортивные комплексы, трансляции, статистика в интернете, обзоры на разных сайтах, жалко, что в мое время такого не было, мы тоже кайфовали бы от такой лиги. Мне хочется самому переодеться и играть", - сказал Мазов.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0