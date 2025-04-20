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"Дополнительное время": о чемпионате по баскетболу в Северо-Кавказском и Южном округах
"Дополнительное время": о чемпионате по баскетболу в Северо-Кавказском и Южном округах
Sputnik Абхазия
Главный тренер сборной команды Абхазии по баскетболу, главный тренер баскетбольной команды "Апсны", Заслуженный мастер спорта РА по баскетболу Константин Мазов... 20.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-20T17:01+0300
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Дополнительное время: Мазов о чемпионате по баскетболу в Северо-Кавказском и Южном округах
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Мазов о чемпионате по баскетболу в Северо-Кавказском и Южном округах
Главный тренер сборной команды Абхазии по баскетболу, главный тренер баскетбольной команды "Апсны", Заслуженный мастер спорта РА по баскетболу Константин Мазов был гостем программы "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия."Да, это пробный сезон, показательный был. Видно, что здесь нужна и физика, и легкая атлетика, и тренажерные залы, и индивидуальные тренировки, очень много надо вкладывать, если ты хочешь соперничать на этом уровне. Необходимо уже просто с лета начать работать над собой, и с командой, наверное, будем вести какие-то сборы, и на следующий сезон планируем, что в этой лиге останемся. Это очень интересная лига. Сам уровень проведения игр, спортивные комплексы, трансляции, статистика в интернете, обзоры на разных сайтах, жалко, что в мое время такого не было, мы тоже кайфовали бы от такой лиги. Мне хочется самому переодеться и играть", - сказал Мазов.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, спорт, баскетбол, игры, спортсмены, дополнительное время, подкасты, аудио
абхазия, спорт, баскетбол, игры, спортсмены, дополнительное время, подкасты, аудио
Главный тренер сборной команды Абхазии по баскетболу, главный тренер баскетбольной команды "Апсны", Заслуженный мастер спорта РА по баскетболу Константин Мазов был гостем программы "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
"Да, это пробный сезон, показательный был. Видно, что здесь нужна и физика, и легкая атлетика, и тренажерные залы, и индивидуальные тренировки, очень много надо вкладывать, если ты хочешь соперничать на этом уровне. Необходимо уже просто с лета начать работать над собой, и с командой, наверное, будем вести какие-то сборы, и на следующий сезон планируем, что в этой лиге останемся. Это очень интересная лига. Сам уровень проведения игр, спортивные комплексы, трансляции, статистика в интернете, обзоры на разных сайтах, жалко, что в мое время такого не было, мы тоже кайфовали бы от такой лиги. Мне хочется самому переодеться и играть", - сказал Мазов.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.