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Есть ли будущее у абхазской валюты: Олег Папаскири об апсарах

Есть ли будущее у абхазской валюты: Олег Папаскири об апсарах

Sputnik Абхазия

Банк Абхазии выпускает апсары (абхазская национальная валюта – прим.) в виде монет с 2008 года и банкнот с 2018 года. 20.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-20T22:52+0300

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Парламент Абхазии принял закон, позволяющий обменивать абхазскую национальную валюту, апсар, на рубли в банках республики. Как уточнил в беседе на радио Sputnik начальник юридического управления Банка Абхазии Олег Папаскири, это позволит определить четкие обязанности банков и права граждан в контексте реализации, обмена и продажи абхазской валюты. Он также подчеркнул, что абхазские монеты и банкноты высоко ценятся среди коллекционеров, так как выпускаются ограниченными тиражами. Кроме того, действует запрет на их повторную эмиссию, что придает уже выпущенным монетам и банкнотам еще большую ценность, а Банку Абхазии — доверие. Банк Абхазии выпускает апсары в виде монет с 2008 года и банкнот с 2018 года. За все время эмиссии было выпущено около 130 видов монет общим тиражом 200 тысяч штук и четыре банкноты. Один апсар равен 10 рублям.

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