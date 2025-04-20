https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/est-li-buduschee-u-abkhazskoy-valyuty-oleg-papaskiri-ob-apsarakh-1054537116.html
Есть ли будущее у абхазской валюты: Олег Папаскири об апсарах
Есть ли будущее у абхазской валюты: Олег Папаскири об апсарах
Sputnik Абхазия
Банк Абхазии выпускает апсары (абхазская национальная валюта – прим.) в виде монет с 2008 года и банкнот с 2018 года. 20.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-20T22:52+0300
2025-04-20T22:52+0300
2025-04-20T22:52+0300
в абхазии
абхазия
мультимедиа
видео
национальный банк абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/14/1054535983_0:68:2877:1686_1920x0_80_0_0_32d0412a55ef1b2685a076f87c86110f.jpg
Парламент Абхазии принял закон, позволяющий обменивать абхазскую национальную валюту, апсар, на рубли в банках республики. Как уточнил в беседе на радио Sputnik начальник юридического управления Банка Абхазии Олег Папаскири, это позволит определить четкие обязанности банков и права граждан в контексте реализации, обмена и продажи абхазской валюты. Он также подчеркнул, что абхазские монеты и банкноты высоко ценятся среди коллекционеров, так как выпускаются ограниченными тиражами. Кроме того, действует запрет на их повторную эмиссию, что придает уже выпущенным монетам и банкнотам еще большую ценность, а Банку Абхазии — доверие. Банк Абхазии выпускает апсары в виде монет с 2008 года и банкнот с 2018 года. За все время эмиссии было выпущено около 130 видов монет общим тиражом 200 тысяч штук и четыре банкноты. Один апсар равен 10 рублям.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/14/1054535983_149:0:2708:1919_1920x0_80_0_0_4e59e9d722849356bc825adab93401dd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, мультимедиа, видео, национальный банк абхазии, видео
абхазия, мультимедиа, видео, национальный банк абхазии, видео
Есть ли будущее у абхазской валюты: Олег Папаскири об апсарах
Банк Абхазии выпускает апсары (абхазская национальная валюта – прим.) в виде монет с 2008 года и банкнот с 2018 года.
Парламент Абхазии принял закон, позволяющий обменивать абхазскую национальную валюту, апсар, на рубли в банках республики.
Как уточнил в беседе на радио Sputnik начальник юридического управления Банка Абхазии Олег Папаскири, это позволит определить четкие обязанности банков и права граждан в контексте реализации, обмена и продажи абхазской валюты.
Он также подчеркнул, что абхазские монеты и банкноты высоко ценятся среди коллекционеров, так как выпускаются ограниченными тиражами. Кроме того, действует запрет на их повторную эмиссию, что придает уже выпущенным монетам и банкнотам еще большую ценность, а Банку Абхазии — доверие.
Банк Абхазии выпускает апсары в виде монет с 2008 года и банкнот с 2018 года. За все время эмиссии было выпущено около 130 видов монет общим тиражом 200 тысяч штук и четыре банкноты. Один апсар равен 10 рублям.