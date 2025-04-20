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https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/lolua-paskhalnym-peremiriem-rossiya-pokazyvaet-iskrennost-v-zhelanii-dostich-mira-1054534980.html
Лолуа: пасхальным перемирием Россия показывает искренность в желании достичь мира
Лолуа: пасхальным перемирием Россия показывает искренность в желании достичь мира
Sputnik Абхазия
Перемирие, объявленное Владимиром Путиным в канун Светлой Пасхи, действует с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. 20.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-20T20:37+0300
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СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Объявив о пасхальном перемирии в зоне СВО, Россия демонстрирует искренность в желании достичь мира, в том числе в контексте гуманитарных вопросов, заявил в интервью Sputnik секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа. Он подчеркнул, что украинская сторона не соблюдает перемирие, так же, как и договоренность о прекращении ударов по энергетическим объектам обеих сторон. Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне проведения специальной военной операции 19 апреля. Секретарь Совбеза республики вспомнил, что в годы Отечественной войны народа Абхазии тоже несколько раз объявилось перемирие и, как показывает военная практика, такое затишье дает возможность противнику передислоцироваться, укрепиться, занять более выгодные позиции. При этом Лолуа выразил уверенность, что российское руководство это прекрасно понимает, что делает и, объявляя перемирие, учло такую вероятность.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/bartsits-nazval-reshenie-o-paskhalnom-peremirii-gumannym-i-spravedlivym-1054534156.html
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Лолуа: пасхальным перемирием Россия показывает искренность в желании достичь мира

20:37 20.04.2025
© Foto / пресс-служба Президента АбхазииРауль Лолуа
Рауль Лолуа - Sputnik Абхазия, 1920, 20.04.2025
© Foto / пресс-служба Президента Абхазии
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Перемирие, объявленное Владимиром Путиным в канун Светлой Пасхи, действует с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля.
СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Объявив о пасхальном перемирии в зоне СВО, Россия демонстрирует искренность в желании достичь мира, в том числе в контексте гуманитарных вопросов, заявил в интервью Sputnik секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа.
Он подчеркнул, что украинская сторона не соблюдает перемирие, так же, как и договоренность о прекращении ударов по энергетическим объектам обеих сторон.
"Здесь, на мой взгляд, встает простой вопрос: Киев вообще контролирует свои вооруженные силы или они просто не желают мира? Возможно, те же европейские страны не хотят этого мира, и поддерживают режим на Украине", - поделился мнением Лолуа.
Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне проведения специальной военной операции 19 апреля. Секретарь Совбеза республики вспомнил, что в годы Отечественной войны народа Абхазии тоже несколько раз объявилось перемирие и, как показывает военная практика, такое затишье дает возможность противнику передислоцироваться, укрепиться, занять более выгодные позиции.
При этом Лолуа выразил уверенность, что российское руководство это прекрасно понимает, что делает и, объявляя перемирие, учло такую вероятность.
Олег Барциц - Sputnik Абхазия, 1920, 20.04.2025
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