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Абхазия вошла в топ популярных направлений у российских пенсионеров
Абхазия вошла в топ популярных направлений у российских пенсионеров
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Абхазия вошла в четверку популярных направлений у российских пенсионеров для отдыха на майские праздники. 21.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-21T18:00+0300
2025-04-21T18:00+0300
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в абхазии
отдых в абхазии
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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Абхазия вошла в четверку популярных направлений у российских пенсионеров для отдыха на майские праздники. В топ также попали Турция, Египет, ОАЭ. Спрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в 4 раза по сравнению с 2024 годом. Летом республика может принять до 2,5 млн туристов из России. Одним из решающих факторов станет запуск авиасообщения между странами. Первый гражданский рейс должен состояться 1 мая.
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отдых в абхазии, абхазия
Абхазия вошла в топ популярных направлений у российских пенсионеров
18:00 21.04.2025 (обновлено: 20:00 21.04.2025)
СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Абхазия вошла в четверку популярных направлений у российских пенсионеров для отдыха на майские праздники.
В топ также попали Турция, Египет, ОАЭ.
В целом россияне в возрасте 60 лет и старше приобрели на майские даты на 43% больше авиабилетов по сравнению с прошлым годом.
Спрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в 4 раза по сравнению с 2024 годом. Летом республика может принять до 2,5 млн туристов из России. Одним из решающих факторов станет запуск авиасообщения между странами. Первый гражданский рейс должен состояться 1 мая.