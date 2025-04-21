https://sputnik-abkhazia.ru/20250421/abkhaziya-voshla-v-top-populyarnykh-napravleniy-u-rossiyskikh-pensionerov-1054540604.html

Абхазия вошла в топ популярных направлений у российских пенсионеров

Абхазия вошла в топ популярных направлений у российских пенсионеров

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Абхазия вошла в четверку популярных направлений у российских пенсионеров для отдыха на майские праздники. 21.04.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

отдых в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Абхазия вошла в четверку популярных направлений у российских пенсионеров для отдыха на майские праздники. В топ также попали Турция, Египет, ОАЭ. Спрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в 4 раза по сравнению с 2024 годом. Летом республика может принять до 2,5 млн туристов из России. Одним из решающих факторов станет запуск авиасообщения между странами. Первый гражданский рейс должен состояться 1 мая.

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отдых в абхазии, абхазия