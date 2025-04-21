https://sputnik-abkhazia.ru/20250421/nachalas-prodazha-biletov-na-elektrichki-imeretinskiy-kurort--sukhum-1054539072.html

Началась продажа билетов на электрички Имеретинский Курорт – Сухум

Началась продажа билетов на электрички Имеретинский Курорт – Сухум

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Началась продажа билетов на электрички Имеретинский Курорт – Сухум. 21.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Началась продажа билетов на электрички Имеретинский Курорт – Сухум. Поезда начнут курсировать с 1 мая дважды в день с остановками в Абаате, Гагрыпше, Гагре, Бзыбте, Гудауте, Псырцхе, Новом Афоне: Таможенный и пограничный контроль пассажиры проходят в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия). Стоимость билета — 356 рублей. Его можно приобрести онлайн на сайте и в приложении РЖД. О запуске скоростной электрички между Сириусом и Сухумом сообщил в феврале этого года Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

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