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Началась продажа билетов на электрички Имеретинский Курорт – Сухум
Началась продажа билетов на электрички Имеретинский Курорт – Сухум
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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Началась продажа билетов на электрички Имеретинский Курорт – Сухум. 21.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Началась продажа билетов на электрички Имеретинский Курорт – Сухум. Поезда начнут курсировать с 1 мая дважды в день с остановками в Абаате, Гагрыпше, Гагре, Бзыбте, Гудауте, Псырцхе, Новом Афоне: Таможенный и пограничный контроль пассажиры проходят в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия). Стоимость билета — 356 рублей. Его можно приобрести онлайн на сайте и в приложении РЖД. О запуске скоростной электрички между Сириусом и Сухумом сообщил в феврале этого года Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
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абхазия, россия, сочи, сухум, ржд, абхазская железная дорога
абхазия, россия, сочи, сухум, ржд, абхазская железная дорога
Началась продажа билетов на электрички Имеретинский Курорт – Сухум
14:00 21.04.2025 (обновлено: 14:59 21.04.2025)
СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Началась продажа билетов на электрички Имеретинский Курорт – Сухум.
Поезда начнут курсировать с 1 мая дважды в день с остановками в Абаате, Гагрыпше, Гагре, Бзыбте, Гудауте, Псырцхе, Новом Афоне:
со станции Имеретинский Курорт — в 10:35 и 20:25,
из Сухума — в 5:40 и 16:20.
Таможенный и пограничный контроль пассажиры проходят в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).
Стоимость билета — 356 рублей. Его можно приобрести онлайн на сайте
и в приложении РЖД.
О запуске скоростной электрички между Сириусом и Сухумом сообщил в феврале этого года Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.