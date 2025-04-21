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Прошел боевое крещение на Курской дуге: история парашютиста Константина Микава
Прошел боевое крещение на Курской дуге: история парашютиста Константина Микава
Sputnik Абхазия
20-летнего Константина Микава призвали в армию в 1943 году. Сначала его обучали в специализированном училище для парашютистов-десантников. Спустя два месяца... 21.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-21T15:47+0300
2025-04-21T15:47+0300
2025-04-21T15:47+0300
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Об истории и боевом пути ветерана из Абхазии, читайте в материале Sputnik.SputnikЕще до Великой Отечественной войны Константин Микава тренировался в Гагрском клубе юных парашютистов. Тогда юноша не подозревал, что эти навыки ему пригодятся на войне.Уроженца Гагры призвали в армию в марте 1943 года в возрасте 20 лет. Сначала его направили в Иваново, в специализированное училище для парашютистов-десантников. Спустя два месяца юного призывника отправили на фронт. Он попал в состав авиадесантного полка. Их направляли на разные фронты, у него не было определенного месторасположения.Боевое крещение парашютист Микава прошел на Курской дуге. За время войны он совершил 17 прыжков с парашютом в тыл врага, при этом не получил “ни одной царапины”.“В течение двух лет наш десант высаживался на Курской дуге, в Минске, Польше. Перед нами стояла задача наводить панику на немцев. А следом за нами шли советские войска. Так общими усилиями мы изгнали врага", - отмечал ветеран.В 1945 году окончившим среднюю школу демобилизованным бойцам предложили поступить в вузы. Микава был направлен в Тбилиси, где он и встретил долгожданную Победу.Получив образование по специальности инженера-энергетика, Константин Микава приехал на родину в Гагру. Более 50 лет он проработал в Гагрской РЭС, 35 из них занимал руководящую должность.Ветеран был награжден медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией" и орденом Отечественной войны III степени. Он ушел из жизни в октябре 2020 года.
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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы, вов, история
абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы, вов, история
Прошел боевое крещение на Курской дуге: история парашютиста Константина Микава
20-летнего Константина Микава призвали в армию в 1943 году. Сначала его обучали в специализированном училище для парашютистов-десантников. Спустя два месяца призывника отправили на фронт.
Об истории и боевом пути ветерана из Абхазии, читайте в материале Sputnik.
Еще до Великой Отечественной войны Константин Микава тренировался в Гагрском клубе юных парашютистов. Тогда юноша не подозревал, что эти навыки ему пригодятся на войне.
Уроженца Гагры призвали в армию в марте 1943 года в возрасте 20 лет. Сначала его направили в Иваново, в специализированное училище для парашютистов-десантников. Спустя два месяца юного призывника отправили на фронт. Он попал в состав авиадесантного полка. Их направляли на разные фронты, у него не было определенного месторасположения.
"Нас учили совершать затяжные прыжки. Мы камнем летели вниз, только так можно было избежать пули, раскрывали парашюты за 100 метров от земли", — вспоминал в интервью Sputnik ветеран.
Боевое крещение парашютист Микава прошел на Курской дуге. За время войны он совершил 17 прыжков с парашютом в тыл врага, при этом не получил “ни одной царапины”.
“В течение двух лет наш десант высаживался на Курской дуге, в Минске, Польше. Перед нами стояла задача наводить панику на немцев. А следом за нами шли советские войска. Так общими усилиями мы изгнали врага", - отмечал ветеран.
В 1945 году окончившим среднюю школу демобилизованным бойцам предложили поступить в вузы. Микава был направлен в Тбилиси, где он и встретил долгожданную Победу.
Получив образование по специальности инженера-энергетика, Константин Микава приехал на родину в Гагру. Более 50 лет он проработал в Гагрской РЭС, 35 из них занимал руководящую должность.
Ветеран был награжден медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией" и орденом Отечественной войны III степени. Он ушел из жизни в октябре 2020 года.