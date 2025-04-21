https://sputnik-abkhazia.ru/20250421/proshel-boevoe-kreschenie-na-kurskoy-duge-istoriya-parashyutista-konstantina-mikava-1054538881.html

Прошел боевое крещение на Курской дуге: история парашютиста Константина Микава

Прошел боевое крещение на Курской дуге: история парашютиста Константина Микава

Sputnik Абхазия

20-летнего Константина Микава призвали в армию в 1943 году. Сначала его обучали в специализированном училище для парашютистов-десантников. Спустя два месяца... 21.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-21T15:47+0300

2025-04-21T15:47+0300

2025-04-21T15:47+0300

великая победа — 80

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

лица победы

вов

история

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Об истории и боевом пути ветерана из Абхазии, читайте в материале Sputnik.SputnikЕще до Великой Отечественной войны Константин Микава тренировался в Гагрском клубе юных парашютистов. Тогда юноша не подозревал, что эти навыки ему пригодятся на войне.Уроженца Гагры призвали в армию в марте 1943 года в возрасте 20 лет. Сначала его направили в Иваново, в специализированное училище для парашютистов-десантников. Спустя два месяца юного призывника отправили на фронт. Он попал в состав авиадесантного полка. Их направляли на разные фронты, у него не было определенного месторасположения.Боевое крещение парашютист Микава прошел на Курской дуге. За время войны он совершил 17 прыжков с парашютом в тыл врага, при этом не получил “ни одной царапины”.“В течение двух лет наш десант высаживался на Курской дуге, в Минске, Польше. Перед нами стояла задача наводить панику на немцев. А следом за нами шли советские войска. Так общими усилиями мы изгнали врага", - отмечал ветеран.В 1945 году окончившим среднюю школу демобилизованным бойцам предложили поступить в вузы. Микава был направлен в Тбилиси, где он и встретил долгожданную Победу.Получив образование по специальности инженера-энергетика, Константин Микава приехал на родину в Гагру. Более 50 лет он проработал в Гагрской РЭС, 35 из них занимал руководящую должность.Ветеран был награжден медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией" и орденом Отечественной войны III степени. Он ушел из жизни в октябре 2020 года.

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Sputnik Абхазия

абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы, вов, история