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ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие
ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 апр - Sputnik. ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие, заявили в Минобороны России. 21.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-21T11:04+0300
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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие, заявили в Минобороны России.Российские войска с окончанием действия пасхального перемирия продолжили проведение СВО. За время перемирия ВСУ предприняли шесть атак в Донбассе и в Курской области – ВС РФ их успешно отбили. ВСУ совершили более 1 400 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии, а также 3 316 ударов с дронов. Российские средства ПВО за время перемирия сбили 90 вражеских дронов-камикадзе самолетного типа, за прошедшие сутки – 104. Всего за время пасхального перемирия зафиксировано 4 900 нарушений со стороны ВСУ, а ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие
11:04 21.04.2025 (обновлено: 11:05 21.04.2025)
СУХУМ, 21 апр - Sputnik. ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие, заявили в Минобороны России.
Российские войска с окончанием действия пасхального перемирия продолжили проведение СВО.
"️Украинские военные, несмотря на объявление режима тишины, продолжали наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам", – сообщает Минобороны РФ.
За время перемирия ВСУ предприняли шесть атак в Донбассе и в Курской области – ВС РФ их успешно отбили.
ВСУ совершили более 1 400 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии, а также 3 316 ударов с дронов.
Российские средства ПВО за время перемирия сбили 90 вражеских дронов-камикадзе самолетного типа, за прошедшие сутки – 104.
Всего за время пасхального перемирия зафиксировано 4 900 нарушений со стороны ВСУ, а ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня.