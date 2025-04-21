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ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие

ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие, заявили в Минобороны России. 21.04.2025, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие, заявили в Минобороны России.Российские войска с окончанием действия пасхального перемирия продолжили проведение СВО. За время перемирия ВСУ предприняли шесть атак в Донбассе и в Курской области – ВС РФ их успешно отбили. ВСУ совершили более 1 400 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии, а также 3 316 ударов с дронов. Российские средства ПВО за время перемирия сбили 90 вражеских дронов-камикадзе самолетного типа, за прошедшие сутки – 104. Всего за время пасхального перемирия зафиксировано 4 900 нарушений со стороны ВСУ, а ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня.

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