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Взаимный интерес: Гуреев о книге про Даура Зантария

Взаимный интерес: Гуреев о книге про Даура Зантария

Sputnik Абхазия

Прозаик, режиссер, кинодокументалист, писатель, фотохудожник Максим Гуреев был гостем программы "Взаимный интерес". Он занимается написанием книги из серии... 21.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-21T12:17+0300

2025-04-21T12:17+0300

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Взаимный интерес: Гуреев о книге про Даура Зантария Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Гуреев о книге про Даура Зантария

Прозаик, режиссер, кинодокументалист, писатель, фотохудожник Максим Гуреев был гостем программы "Взаимный интерес". Он занимается написанием книги из серии Жизнь замечательных людей, которая будет посвящена абхазскому писателю Дауру Зантария. О работе над книгой, почему его заинтересовал данный автор Максим Гуреев рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия.По его словам, ему поступило предложение, от которого он не смог отказаться. Гуреев является автором трех книг, изданных в серии Жизнь замечательных людей.Даур Зантария является абсолютно уникальным в постсоветской и современной русской литературе автором, так тексты никто не пишет и не писал, сказал Гуреев."Тексты Даура какие-то потрясающие, и я понял, что это повод к большому разговору", - сказал Гуреев.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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