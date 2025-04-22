https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/badra-gunba-primet-uchastie-v-meropriyatiyakh-ko-dnyu-pobedy-v-moskve-1054554203.html

Бадра Гунба примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

Бадра Гунба примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве, сообщил РИА Новости посол республики в России... 22.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-22T18:20+0300

2025-04-22T18:20+0300

2025-04-22T19:54+0300

в абхазии

владимир путин

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

бадра гунба

абхазия

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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве, сообщил РИА Новости посол республики в России Алхас Квициниа. Глава государства получил официальное приглашение от президента России Владимира Путина в день инаугурации, 2 апреля. Во время Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистов. Двадцать два жителя республики удостоены звания Героя Советского Союза.

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владимир путин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, бадра гунба, абхазия