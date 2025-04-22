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Бадра Гунба примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Бадра Гунба примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве, сообщил РИА Новости посол республики в России... 22.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-22T18:20+0300
2025-04-22T18:20+0300
2025-04-22T19:54+0300
в абхазии
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80-летие победы в великой отечественной войне
бадра гунба
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве, сообщил РИА Новости посол республики в России Алхас Квициниа. Глава государства получил официальное приглашение от президента России Владимира Путина в день инаугурации, 2 апреля. Во время Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистов. Двадцать два жителя республики удостоены звания Героя Советского Союза.
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владимир путин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, бадра гунба, абхазия
владимир путин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, бадра гунба, абхазия
Бадра Гунба примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве
18:20 22.04.2025 (обновлено: 19:54 22.04.2025)
СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве, сообщил РИА Новости посол республики в России Алхас Квициниа.
Глава государства получил официальное приглашение от президента России Владимира Путина в день инаугурации, 2 апреля.
Во время Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистов. Двадцать два жителя республики удостоены звания Героя Советского Союза.