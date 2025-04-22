https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/deputaty-parlamenta-abkhazii-vyrazili-gotovnost-vnesti-popravki-v-zakon-o-kadastre--1054553056.html
Депутаты Парламента Абхазии выразили готовность внести поправки в закон "О кадастре"
Депутаты Парламента Абхазии выразили готовность внести поправки в закон "О кадастре"
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии выразили готовность внести в закон "О кадастре недвижимости" поправки и высказались о необходимости... 22.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-22T17:36+0300
2025-04-22T17:36+0300
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии выразили готовность внести в закон "О кадастре недвижимости" поправки и высказались о необходимости привлечь к его доработке представителей исполнительной власти и профильных специалистов. Сегодня состоялось расширенное заседание комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В нем приняли участие спикер Лаша Ашуба, депутаты, представитель президента в Парламенте Батал Айба, представители Государственной кадастровой палаты, администраций городов и районов. 24 ноября 2024 года Парламент Абхазии принял закон "О кадастре недвижимости". Он вступает в силу в июне этого года. Ранее в стране отсутствовала единая система учета и регистрации прав на недвижимое имущество и хранение информации о нем. @SputnikAbkhazia
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парламент абхазии, абхазия, кадастр
парламент абхазии, абхазия, кадастр
Депутаты Парламента Абхазии выразили готовность внести поправки в закон "О кадастре"
СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии выразили готовность внести в закон "О кадастре недвижимости" поправки и высказались о необходимости привлечь к его доработке представителей исполнительной власти и профильных специалистов.
Сегодня состоялось расширенное заседание комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям.
В нем приняли участие спикер Лаша Ашуба, депутаты, представитель президента в Парламенте Батал Айба, представители Государственной кадастровой палаты, администраций городов и районов.
24 ноября 2024 года Парламент Абхазии принял закон "О кадастре недвижимости". Он вступает в силу в июне этого года.
Ранее в стране отсутствовала единая система учета и регистрации прав на недвижимое имущество и хранение информации о нем. @SputnikAbkhazia