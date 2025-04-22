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https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/glava-mid-abkhazii-nazval-vazhneyshim-prioritetom-dlya-abkhazii-sotrudnichestvo-s-rossiey-1054552197.html
Глава МИД Абхазии назвал важнейшим приоритетом для Абхазии сотрудничество с Россией
Глава МИД Абхазии назвал важнейшим приоритетом для Абхазии сотрудничество с Россией
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Сотрудничество со стратегическим партнером Россией — один из важнейших приоритетов для Абхазии, отметил в интервью Sputnik глава МИД... 22.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Сотрудничество со стратегическим партнером Россией — один из важнейших приоритетов для Абхазии, отметил в интервью Sputnik глава МИД Олег Барциц. Ведомство намерено взаимодействовать не только с федеральным центром, но и с регионами России. Барциц прокомментировал свое назначение на пост министра, подчеркнув, что испытывает по этому поводу только положительные эмоции и готов использовать свой опыт, знания, чтобы оправдать доверие, возложенное на него главой государства. Олег Барциц с 2010 года руководил Торговым представительством Абхазии в России. Был кандидатом в президенты на выборах 2025 года. 18 апреля указом президента Бадры Гунба он назначен главой МИД.
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мид абхазии, абхазия, россия, олег барциц
мид абхазии, абхазия, россия, олег барциц

Глава МИД Абхазии назвал важнейшим приоритетом для Абхазии сотрудничество с Россией

13:30 22.04.2025 (обновлено: 17:13 22.04.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукОлег Барциц
Олег Барциц - Sputnik Абхазия, 1920, 22.04.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Сотрудничество со стратегическим партнером Россией — один из важнейших приоритетов для Абхазии, отметил в интервью Sputnik глава МИД Олег Барциц.
Ведомство намерено взаимодействовать не только с федеральным центром, но и с регионами России.
"Кроме того, необходимо усилить и наш эффект присутствия, и интенсивность взаимодействия с теми регионами, где периодически возникает среда для возможных признаний нашего государственного суверенитета со стороны третьих стран".
Барциц прокомментировал свое назначение на пост министра, подчеркнув, что испытывает по этому поводу только положительные эмоции и готов использовать свой опыт, знания, чтобы оправдать доверие, возложенное на него главой государства.
Олег Барциц с 2010 года руководил Торговым представительством Абхазии в России. Был кандидатом в президенты на выборах 2025 года.
18 апреля указом президента Бадры Гунба он назначен главой МИД.
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