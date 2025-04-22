https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/glava-mid-abkhazii-nazval-vazhneyshim-prioritetom-dlya-abkhazii-sotrudnichestvo-s-rossiey-1054552197.html

Глава МИД Абхазии назвал важнейшим приоритетом для Абхазии сотрудничество с Россией

Глава МИД Абхазии назвал важнейшим приоритетом для Абхазии сотрудничество с Россией

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Сотрудничество со стратегическим партнером Россией — один из важнейших приоритетов для Абхазии, отметил в интервью Sputnik глава МИД... 22.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-22T13:30+0300

2025-04-22T13:30+0300

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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Сотрудничество со стратегическим партнером Россией — один из важнейших приоритетов для Абхазии, отметил в интервью Sputnik глава МИД Олег Барциц. Ведомство намерено взаимодействовать не только с федеральным центром, но и с регионами России. Барциц прокомментировал свое назначение на пост министра, подчеркнув, что испытывает по этому поводу только положительные эмоции и готов использовать свой опыт, знания, чтобы оправдать доверие, возложенное на него главой государства. Олег Барциц с 2010 года руководил Торговым представительством Абхазии в России. Был кандидатом в президенты на выборах 2025 года. 18 апреля указом президента Бадры Гунба он назначен главой МИД.

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