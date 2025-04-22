https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/iskusstvo-sozdavat-novosti-v-sukhume-proshel-modul-sputnikpro-1054549372.html

Искусство создавать новости: в Сухуме прошел модуль SputnikPRO

Искусство создавать новости: в Сухуме прошел модуль SputnikPRO

Sputnik Абхазия

Лекция была посвящена созданию интересных новостей и работе с источниками. 22.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-22T13:00+0300

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пресс-центр

пресс-центр

абхазия

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый модуль проекта SputnikPro прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия.Журналистам и студентам рассказали, как традиционным СМИ конкурировать с интернет-ресурсами, проверять факты, создавать интересные новости и удержать аудиторию.Лектор отметил, что в последнее время меняется ландшафт в новостной индустрии. Газетам, радио и телевидению серьезную конкуренцию составляют интернет-ресурсы, которые предоставляют пользователям информацию в режиме реального времени. При этом традиционные СМИ держатся на плаву благодаря достоверности информации, которую они публикуют.Участникам Sputnik PRO также рассказали, как находить информацию, проверять источники и формировать интересные новости.По ее словам, новости можно делать из всего, даже, казалось бы, в скучной статистике можно найти что-то интересное. При этом новость должна быть понятна и пятилетнему ребенку и 70-летней бабушке, подчеркнула журналист и добавила, что важную роль в удержании внимания читателя играет цепляющий заголовок.

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