https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/mikhaylova-o-pamyatnikakh-v-abkhazii-raduet-chto-namereny-vosstanovit-k-prazdniku-1054548664.html

Михайлова о памятниках в Абхазии: радует, что намерены восстановить к празднику

Михайлова о памятниках в Абхазии: радует, что намерены восстановить к празднику

Sputnik Абхазия

О том, сколько памятников Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии восстанавливается на средства российского президентского гранта и... 22.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-22T13:51+0300

2025-04-22T13:51+0300

2025-04-22T13:55+0300

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Михайлова о памятниках в Абхазии: радует, что намерены восстановить к празднику Sputnik Абхазия Михайлова о памятниках в Абхазии: радует, что намерены восстановить к празднику

О том, сколько памятников Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии восстанавливается на средства российского президентского гранта и как реализуется проект, в эфире радио Sputnik рассказала директор благотворительной организации Центр социальных технологий "Гарант" Марина Михайлова.82 села в Абхазии получили от России средства на восстановление памятников участникам Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. Программа реализуется Фондом президентских инициатив по решению президента Владимира Путина. Общая сумма финансирования составила 77,5 миллиона рублей.Очень много местных жителей вовлечены в работу по восстановлению памятников и сильно поразило то, какие разные памятники в селах – произведение искусства, большие мемориальные комплексы, за которыми ухаживали, сказала Михайлова.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, памятники, вов, память, село, восстановление, подкасты, аудио