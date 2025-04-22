https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/mikhaylova-o-pamyatnikakh-v-abkhazii-raduet-chto-namereny-vosstanovit-k-prazdniku-1054548664.html
Михайлова о памятниках в Абхазии: радует, что намерены восстановить к празднику
Михайлова о памятниках в Абхазии: радует, что намерены восстановить к празднику
Sputnik Абхазия
О том, сколько памятников Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии восстанавливается на средства российского президентского гранта и... 22.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-22T13:51+0300
2025-04-22T13:51+0300
2025-04-22T13:55+0300
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Михайлова о памятниках в Абхазии: радует, что намерены восстановить к празднику
Sputnik Абхазия
Михайлова о памятниках в Абхазии: радует, что намерены восстановить к празднику
О том, сколько памятников Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии восстанавливается на средства российского президентского гранта и как реализуется проект, в эфире радио Sputnik рассказала директор благотворительной организации Центр социальных технологий "Гарант" Марина Михайлова.82 села в Абхазии получили от России средства на восстановление памятников участникам Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. Программа реализуется Фондом президентских инициатив по решению президента Владимира Путина. Общая сумма финансирования составила 77,5 миллиона рублей.Очень много местных жителей вовлечены в работу по восстановлению памятников и сильно поразило то, какие разные памятники в селах – произведение искусства, большие мемориальные комплексы, за которыми ухаживали, сказала Михайлова.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, памятники, вов, память, село, восстановление, подкасты, аудио
абхазия, памятники, вов, память, село, восстановление, подкасты, аудио
О том, сколько памятников Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии восстанавливается на средства российского президентского гранта и как реализуется проект, в эфире радио Sputnik
рассказала директор благотворительной организации Центр социальных технологий "Гарант" Марина Михайлова.
82 села в Абхазии получили от России средства на восстановление памятников участникам Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. Программа реализуется Фондом президентских инициатив по решению президента Владимира Путина. Общая сумма финансирования составила 77,5 миллиона рублей.
Очень много местных жителей вовлечены в работу по восстановлению памятников и сильно поразило то, какие разные памятники в селах – произведение искусства, большие мемориальные комплексы, за которыми ухаживали, сказала Михайлова.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.