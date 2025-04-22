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Помогали сбивать немецкие самолеты: история ветерана Ксении Тимченко

Помогали сбивать немецкие самолеты: история ветерана Ксении Тимченко

Sputnik Абхазия

Ветеран Великой Отечественной войны Ксения Тимченко в 17-летнем возрасте начала помогать фронту. Сначала она была санитаркой в Сухумской поликлинике, где... 22.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-22T09:00+0300

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Ветеран Великой Отечественной войны Ксения Тимченко в 17-летнем возрасте начала помогать фронту. Сначала она была санитаркой в Сухумской поликлинике, где выхаживала раненых. В 1942 году девушку призвали в армию. Ее боевой путь начался в Батуми и завершился в Латвии.Свою историю ветеран Ксения Тимченко рассказала в интервью Sputnik в 2015 году.SputnikУроженка Абхазии Ксения Тимченко с первых дней Великой Отечественной войны встала на защиту Родины. Сначала 17-летняя Ксения работала санитаркой в первой городской поликлинике Сухума, выхаживала раненых бойцов.Она попала в 33-й отдельный прожекторный батальон в Батуми.После 40-дневного обучения Тимченко приняли в батальон воздушного наблюдения и оповещения связи, где она прослужила до конца войны. Сначала Ксения держала пост в Гале, затем Ткуарчале. Целью было определить курс немецких самолетов. Эту информацию передавали зенитчикам, которые стояли в горах.В феврале 1943 года батальон Ксении Тимченко через Дагестан отправили в Минеральные воды, где они попали под сильную бомбардировку немецкой авиации."Бомбежка началась, когда мы были в вагонах. Нам приказали сойти с поезда и ложиться на землю. Было очень холодно, мы попадали все в грязь и ждали, когда закончится бомбежка. Потом нам сказали, что немцы пытались уничтожить находившийся неподалеку хлебозавод", — рассказывала Тимченко.Батальон Ксении Тимченко на поезде прибыл в Краснодар, Советская Армия к тому времени освободила город, затем бойцы пешком дошли до Ростова-на-Дону. Оттуда батальон отправился на 2-й Украинский фронт, затем 2-й Белорусский фронт.После освобождения Белоруссии боевой путь Ксении Тимченко продолжился в Польше, а затем в Латвии. В Латвии ветеран была до конца войны.За проявленный героизм в Великой Отечественной войне Ксения Тимченко награждена медалью "За оборону Кавказа". Она ушла из жизни в январе 2016 года. Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах ВОВ 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

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вов, абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы, история