https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/prezident-abkhazii-predstavil-novykh-ministrov-1054548277.html

Президент Абхазии представил новых министров

Президент Абхазии представил новых министров

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективам ведомств новых руководителей, назначенных 18 апреля. 22.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-22T12:00+0300

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в абхазии

абхазия

кабинет министров абхазии

бадра гунба

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективам ведомств новых руководителей, назначенных 18 апреля. Глава государства представил коллективу Минкультуры нового руководителя Даура Кове. Кове возглавлял Минкультуры с 2022 по 2023 годы. С 2023 года занимал должность заместителя главы администрации Галского района.Нового руководителя Минэкономики Абхазии Теймураза Миквабия представил коллективу президент Бадра Гунба. Глава государства поблагодарил коллектив ведомства за годы напряженной работы, направленной на улучшение экономического состояния страны. Теймураз Миквабия — один из победителей конкурса управленцев "Команда Абхазии", который проводился по инициативе Бадры Гунба. С 2020 года Миквабия занимал должность заместителя министра экономики.Коллективу Министерства финансов Абхазии представлен новый министр Саид Губаз. "Уверен, что его знания, опыт, умения слаженной работы пойдут на пользу такому важному ведомству", — отметил глава государства Бадра Гунба. Саид Губаз с 2017 года работал заместителем министра финансов, начальником Управления казначейства.Бадра Гунба представил коллективу Министерства по налогам и сборам нового руководителя Эдгара Бения. Ранее Эдгар Бения занимал должность начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гагрскому району.Бадра Гунба представил коллективу нового министра энергетики Абхазии Батала Мушба. Мушба — финалист конкурса управленцев "Команда Абхазии". Ранее занимал должность начальника управления энергетики и транспорта.Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу Министерства иностранных дел нового главу Олега Барциц. Олег Барциц с 2010 года руководил Торговым представительством Абхазии в России. Был кандидатом в президенты на выборах 2025 года.Структура Кабмина была утверждена президентом Бадрой Гунба 18 апреля. В правительстве — 15 министерств, девять госкомитетов, девять управлений. В тот же день указами главы государства был определен персональный состав Кабмина.

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