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Российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. 22.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-22T13:44+0300

2025-04-22T13:44+0300

2025-04-22T13:54+0300

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Сводка Минобороны России: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение месту производства беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами ПВО уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения СВО уничтожены: - 661 самолет, - 283 вертолета, - 53 034 беспилотных летательных аппарата, - 604 зенитных ракетных комплекса, - 22 985 танков и других боевых бронированных машин, - 1 546 боевых машин реактивных систем залпового огня, - 23 962 орудия полевой артиллерии и минометов, - 34 416 единиц специальной военной автомобильной техники.

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