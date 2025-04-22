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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-sukhaya-balka-v-dnr-1054549183.html
Российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. 22.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Сводка Минобороны России: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение месту производства беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами ПВО уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения СВО уничтожены: - 661 самолет, - 283 вертолета, - 53 034 беспилотных летательных аппарата, - 604 зенитных ракетных комплекса, - 22 985 танков и других боевых бронированных машин, - 1 546 боевых машин реактивных систем залпового огня, - 23 962 орудия полевой артиллерии и минометов, - 34 416 единиц специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР

13:44 22.04.2025 (обновлено: 13:54 22.04.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 22.04.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение месту производства беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.
Средствами ПВО уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения СВО уничтожены:
- 661 самолет,
- 283 вертолета,
- 53 034 беспилотных летательных аппарата,
- 604 зенитных ракетных комплекса,
- 22 985 танков и других боевых бронированных машин,
- 1 546 боевых машин реактивных систем залпового огня,
- 23 962 орудия полевой артиллерии и минометов,
- 34 416 единиц специальной военной автомобильной техники.
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