https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/takie-obstoyatelstva-papaskiri-ob-oborote-apsarov--1054517638.html
Такие обстоятельства: Папаскири об обороте апсаров
Такие обстоятельства: Папаскири об обороте апсаров
Sputnik Абхазия
Начальник юридического управления Нацбанка Олег Папаскири в интервью радио Sputnik рассказал о возможностях банкнот, выпущенных Банком Абхазии. 22.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-22T10:37+0300
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Такие обстоятельства: Папаскири об обороте апсаров
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Папаскири об обороте апсаров
Апсары можно будет свободно обменивать на рубли в банках республики. Такая возможность предусмотрена принятием депутатами Парламента соответствующего закона. Подробнее об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник юридического управления Банка Абхазии Олег Папаскири. В частности, он рассказал, можно ли апсарами расплачиваться в магазинах.Подробности в подкасте.
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подкасты, абхазия, национальная валюта, деньги, национальный банк абхазии, аудио
подкасты, абхазия, национальная валюта, деньги, национальный банк абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Папаскири об обороте апсаров
10:37 22.04.2025 (обновлено: 10:57 22.04.2025)
Начальник юридического управления Нацбанка Олег Папаскири в интервью радио Sputnik рассказал о возможностях банкнот, выпущенных Банком Абхазии.
Апсары можно будет свободно обменивать на рубли в банках республики. Такая возможность предусмотрена принятием депутатами Парламента соответствующего закона. Подробнее об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник юридического управления Банка Абхазии Олег Папаскири. В частности, он рассказал, можно ли апсарами расплачиваться в магазинах.