https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/takie-obstoyatelstva-papaskiri-ob-oborote-apsarov--1054517638.html

Такие обстоятельства: Папаскири об обороте апсаров

Такие обстоятельства: Папаскири об обороте апсаров

Sputnik Абхазия

Начальник юридического управления Нацбанка Олег Папаскири в интервью радио Sputnik рассказал о возможностях банкнот, выпущенных Банком Абхазии. 22.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-22T10:37+0300

2025-04-22T10:37+0300

2025-04-22T10:57+0300

радио

подкасты

абхазия

национальная валюта

деньги

национальный банк абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/12/1054517445_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_81e7c33d422bce7b6a4a0ad75c260b92.jpg

Такие обстоятельства: Папаскири об обороте апсаров Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Папаскири об обороте апсаров

Апсары можно будет свободно обменивать на рубли в банках республики. Такая возможность предусмотрена принятием депутатами Парламента соответствующего закона. Подробнее об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник юридического управления Банка Абхазии Олег Папаскири. В частности, он рассказал, можно ли апсарами расплачиваться в магазинах.Подробности в подкасте.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, национальная валюта, деньги, национальный банк абхазии, аудио