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Дисциплина, судейство и популярность: Логуа о развитии футбола в Абхазии
Дисциплина, судейство и популярность: Логуа о развитии футбола в Абхазии
Sputnik Абхазия
Президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа ответил на вопросы Sputnik о том, как развивается футбол в республике, какие проблемы он испытывает и почему... 23.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-23T19:26+0300
2025-04-23T19:26+0300
2025-04-23T19:26+0300
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Футбол в Абхазии – самый популярный вид спорта среди детей, и интерес к нему ежегодно растет, сказал в интервью с руководителем пресс-центра Sputnik Абхазия Иналом Лазба президент Федерации футбола республики Шабат Логуа. При этом он отметил, что из-за проблем с инфраструктурой городские команды не могут принять всех желающих, так как тренировать всех детей попросту негде. В связи с этим Логуа выразил надежду на то, что новое руководство страны поможет в решении этого вопроса. Логуа также затронул участие абхазской национальной сборной по футболу в чемпионате ConIFA, который не проводится на протяжении последних пяти лет. Причина заключается в сложной международной обстановке. Несмотря на это, добавил он, Абхазия ведет переговоры об участии своей сборной еще в нескольких аналогичных международных турнирах, но говорить о конкретных результатах пока рано. Подробнее в видео Sputnik.
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мультимедиа, видео, новости, футбол, спорт, абхазия, видео
мультимедиа, видео, новости, футбол, спорт, абхазия, видео
Дисциплина, судейство и популярность: Логуа о развитии футбола в Абхазии
Президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа ответил на вопросы Sputnik о том, как развивается футбол в республике, какие проблемы он испытывает и почему никто не хочет судить.
Футбол в Абхазии – самый популярный вид спорта среди детей, и интерес к нему ежегодно растет, сказал в интервью с руководителем пресс-центра Sputnik Абхазия Иналом Лазба президент Федерации футбола республики Шабат Логуа.
При этом он отметил, что из-за проблем с инфраструктурой городские команды не могут принять всех желающих, так как тренировать всех детей попросту негде. В связи с этим Логуа выразил надежду на то, что новое руководство страны поможет в решении этого вопроса.
Логуа также затронул участие абхазской национальной сборной по футболу в чемпионате ConIFA, который не проводится на протяжении последних пяти лет. Причина заключается в сложной международной обстановке.
Несмотря на это, добавил он, Абхазия ведет переговоры об участии своей сборной еще в нескольких аналогичных международных турнирах, но говорить о конкретных результатах пока рано.
Подробнее в видео Sputnik.