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Такие обстоятельства: Логуа об оцифровке документальных фильмов об Абхазии
Такие обстоятельства: Логуа об оцифровке документальных фильмов об Абхазии
Sputnik Абхазия
Уникальные документальные фильмы об Абхазии оцифруют. Речь об этом шла на встрече премьер-министра Абхазии Владимира Делба и гендиректора Госфильмфонда России... 23.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-23T14:33+0300
2025-04-23T14:33+0300
2025-04-23T14:33+0300
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Такие обстоятельства: Логуа об оцифровке документальных фильмов об Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Логуа об оцифровке документальных фильмов об Абхазии
Уникальные документальные фильмы об Абхазии оцифруют. Речь об этом шла на встрече премьер-министра Абхазии Владимира Делба и гендиректора Госфильмфонда России Дениса Аксенова, который сообщил, что в фонде хранится много архивных материалов об Абхазии.Когда начнется работа с видеоархивами и что она предполагает, об этом в эфире радио Sputnik рассказал старший специалист отдела культуры Министерства культуры Абхазии Даут Логуа.Слушайте подкаст.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, документальные фильмы, аудио
подкасты, такие обстоятельства, документальные фильмы, аудио
Такие обстоятельства: Логуа об оцифровке документальных фильмов об Абхазии
Уникальные документальные фильмы об Абхазии оцифруют. Речь об этом шла на встрече премьер-министра Абхазии Владимира Делба и гендиректора Госфильмфонда России Дениса Аксенова, который сообщил, что в фонде хранится много архивных материалов об Абхазии.
Когда начнется работа с видеоархивами и что она предполагает, об этом в эфире радио Sputnik рассказал старший специалист отдела культуры Министерства культуры Абхазии Даут Логуа.