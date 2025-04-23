https://sputnik-abkhazia.ru/20250423/takie-obstoyatelstva-logua-ob-otsifrovke-dokumentalnykh-filmov-ob-abkhazii---1054550216.html

Такие обстоятельства: Логуа об оцифровке документальных фильмов об Абхазии

Такие обстоятельства: Логуа об оцифровке документальных фильмов об Абхазии

Sputnik Абхазия

Уникальные документальные фильмы об Абхазии оцифруют. Речь об этом шла на встрече премьер-министра Абхазии Владимира Делба и гендиректора Госфильмфонда России... 23.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-23T14:33+0300

2025-04-23T14:33+0300

2025-04-23T14:33+0300

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Такие обстоятельства: Логуа об оцифровке документальных фильмов об Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Логуа об оцифровке документальных фильмов об Абхазии

Уникальные документальные фильмы об Абхазии оцифруют. Речь об этом шла на встрече премьер-министра Абхазии Владимира Делба и гендиректора Госфильмфонда России Дениса Аксенова, который сообщил, что в фонде хранится много архивных материалов об Абхазии.Когда начнется работа с видеоархивами и что она предполагает, об этом в эфире радио Sputnik рассказал старший специалист отдела культуры Министерства культуры Абхазии Даут Логуа.Слушайте подкаст.

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2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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