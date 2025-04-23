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Такие обстоятельства: Садзба и Цкуа о развитии креативного мышления у школьников

Такие обстоятельства: Садзба и Цкуа о развитии креативного мышления у школьников

Sputnik Абхазия

Как проходил международный образовательный семинар для педагогов, посвященный развитию креативного мышления у школьников, насколько активно смогут применяться... 23.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-23T10:06+0300

2025-04-23T10:06+0300

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Такие обстоятельства: Садзба и Цкуа о развитии креативного мышления у школьников Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Садзба и Цкуа о развитии креативного мышления у школьников

Как проходил международный образовательный семинар для педагогов, посвященный развитию креативного мышления у школьников, насколько активно смогут применяться на практике полученные навыки, рассказали преподаватель АГУ, соучредитель БФ "Развитие национального образования" Астанда Садзба и учитель истории Салидат Цкуа.В Гагре прошел международный образовательный семинар для педагогов. В числе участников — более 100 учителей, методистов, директоров школ. Тема разговора – креативность. За три дня участники ознакомились более чем с тридцатью эффективными способами развития креативного мышления у школьников. Гости студии рассказали, можно ли развивать креативное мышление, как этому научить, насколько полезным было обучение, какие приемы и способы были представлены участникам образовательного семинара.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, образование, семинары, учителя, школьники, подкасты, аудио