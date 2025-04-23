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В СГБ объяснили причину задержки Адгура Ардзинба на абхазо-российской границе
В СГБ объяснили причину задержки Адгура Ардзинба на абхазо-российской границе
Sputnik Абхазия
В СГБ Абхазии уточнили, что запрос к российским коллегам стал следствием обращения абхазских политических и общественных организаций. 23.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-23T23:07+0300
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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Причиной длительной задержки на КПП "Адлер" гражданина РФ и Абхазии, абхазского политического деятеля Адгура Ардзинба стало то, что он, лишенный водительских прав, управлял автомобилем. Об этом сообщили в СГБ со ссылкой на данные, полученные от российской стороны. Это стало основанием для дополнительной проверки, которая заняла полтора часа, после чего Адгур Ардзинба покинул пункт пропуска. Кроме того, что вместе с ним в машине был Инар Сичинава, который подозревается в незаконном обороте оружия и находится под подпиской о невыезде. "Российская сторона выразила надежду, что в дальнейшем политические деятели Республики Абхазия будут с уважением относиться к российским законам и правилам", — говорится в заявлении.
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абхазия, новости
В СГБ объяснили причину задержки Адгура Ардзинба на абхазо-российской границе
В СГБ Абхазии уточнили, что запрос к российским коллегам стал следствием обращения абхазских политических и общественных организаций.
СУХУМ, 23 апр - Sputnik.
Причиной длительной задержки на КПП "Адлер" гражданина РФ и Абхазии, абхазского политического деятеля Адгура Ардзинба стало то, что он, лишенный водительских прав, управлял автомобилем. Об этом сообщили
в СГБ со ссылкой на данные, полученные от российской стороны.
Ардзинба выезжал из республики ночью 20 апреля на Mercedes-Benz. Погранконтроль занял две минуты, но при оформлении машины выяснилось, что в январе этого года Адлерский суд лишил Ардзинба российских водительских прав за нарушение ПДД.
Это стало основанием для дополнительной проверки, которая заняла полтора часа, после чего Адгур Ардзинба покинул пункт пропуска.
Кроме того, что вместе с ним в машине был Инар Сичинава, который подозревается в незаконном обороте оружия и находится под подпиской о невыезде.
"Российская сторона выразила надежду, что в дальнейшем политические деятели Республики Абхазия будут с уважением относиться к российским законам и правилам", — говорится в заявлении.