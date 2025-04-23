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В СГБ объяснили причину задержки Адгура Ардзинба на абхазо-российской границе

В СГБ объяснили причину задержки Адгура Ардзинба на абхазо-российской границе

Sputnik Абхазия

В СГБ Абхазии уточнили, что запрос к российским коллегам стал следствием обращения абхазских политических и общественных организаций. 23.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-23T23:07+0300

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Причиной длительной задержки на КПП "Адлер" гражданина РФ и Абхазии, абхазского политического деятеля Адгура Ардзинба стало то, что он, лишенный водительских прав, управлял автомобилем. Об этом сообщили в СГБ со ссылкой на данные, полученные от российской стороны. Это стало основанием для дополнительной проверки, которая заняла полтора часа, после чего Адгур Ардзинба покинул пункт пропуска. Кроме того, что вместе с ним в машине был Инар Сичинава, который подозревается в незаконном обороте оружия и находится под подпиской о невыезде. "Российская сторона выразила надежду, что в дальнейшем политические деятели Республики Абхазия будут с уважением относиться к российским законам и правилам", — говорится в заявлении.

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