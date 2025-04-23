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Землетрясение произошло в Стамбуле

Землетрясение произошло в Стамбуле

Sputnik Абхазия

Подземные толчки зафиксировали в 12:50 в западной части города, 23.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле, сообщает корреспондент РИА Новости.Мощные толчки начались примерно в 12:50 в районе Атакёй на западе города. Примерно в 13:03 начались менее сильные повторные толчки. Жители домов выбежали на улицы, чтобы переждать землетрясение подальше от высоких строений, некоторые пытаются отогнать машины. В городе начались проблемы с интернетом. Видимых повреждений на зданиях нет, сообщил корреспондент.

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