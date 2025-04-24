https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/bolee-80-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-regionami-rossii-1054583887.html
Более 80 украинских беспилотников сбили над регионами России
Более 80 украинских беспилотников сбили над регионами России
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 24.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-24T09:14+0300
2025-04-24T09:14+0300
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik. В ночь с 23 на 24 апреля над российскими регионами перехватили 87 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.По девять БпЛА уничтожили над Курской и Белгородской областями, восемь – над Воронежской, по четыре – над Липецкой, Брянской и Нижегородской областями, два – над Московским регионом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250423/svo-kombinirovannye-udary-rossii-i-vosstanie-rabov-ssha-v-londone-1054582935.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Более 80 украинских беспилотников сбили над регионами России
09:14 24.04.2025 (обновлено: 10:33 24.04.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 24 апр – Sputnik. В ночь с 23 на 24 апреля над российскими регионами перехватили 87 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Более половины из них, 45 единиц, сбили над территорией полуострова Крым.
По девять БпЛА уничтожили над Курской и Белгородской областями, восемь – над Воронежской, по четыре – над Липецкой, Брянской и Нижегородской областями, два – над Московским регионом.