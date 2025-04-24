https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/bolee-80-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-regionami-rossii-1054583887.html

Более 80 украинских беспилотников сбили над регионами России

Более 80 украинских беспилотников сбили над регионами России

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 24.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-24T09:14+0300

2025-04-24T09:14+0300

2025-04-24T10:33+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054237605_0:12:2367:1343_1920x0_80_0_0_1e1d00d3702f9fef62664593b51b1744.jpg

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. В ночь с 23 на 24 апреля над российскими регионами перехватили 87 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.По девять БпЛА уничтожили над Курской и Белгородской областями, восемь – над Воронежской, по четыре – над Липецкой, Брянской и Нижегородской областями, два – над Московским регионом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250423/svo-kombinirovannye-udary-rossii-i-vosstanie-rabov-ssha-v-londone-1054582935.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, министерство обороны рф