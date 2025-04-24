https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/na-bolshom-ekrane-logua-ob-otsifrovke-filmov-ob-abkhazii-1054605237.html

На большом экране: Логуа об оцифровке фильмов об Абхазии

На большом экране: Логуа об оцифровке фильмов об Абхазии

Sputnik Абхазия

О возможности оцифровки художественных и документальных фильмов об Абхазии говорили на встрече премьер-министра Абхазии Владимира Делба и гендиректора... 24.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-24T22:09+0300

2025-04-24T22:09+0300

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Старший специалист отдела культуры Министерства культуры Абхазии Даут Логуа рассказал, что инициатива об оцифровке фильмов об Абхазии была воспринята положительно, поскольку в республике многое было утеряно во время Отечественной войны народа Абхазии. "Иметь возможность доступа к такому архиву – бесценно, тем более для народа, который чтит все упоминания о нем в кино, литературе и так далее. Помимо того, что будет предоставлен доступ к этому архиву, нам предоставили большой список, в котором есть фильмы, начиная с 20-х годов прошлого века и примерно до 2005 года с любыми упоминаниями Абхазии", – рассказал Логуа. Все эти материалы будут оцифрованы и предоставлены Госфильмфондом абхазской стороне. В ответ Минкульт Абхазии готов предоставить Госфильмфонду новые материалы об Абхазии для пополнения коллекции, проинформировал он.

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