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Первый абхазский вестерн: как снимали "Белый башлык"
Первый абхазский вестерн: как снимали "Белый башлык"
Sputnik Абхазия
Фильм "Белый башлык" режиссера Владимира Савельева вышел в прокат 50 лет назад. 24.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-24T22:36+0300
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2025-04-24T22:36+0300
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Героическая кинопоэма была снята по мотивам произведения Баграта Шинкуба “Песнь о скале” о народном герое Хаджарате Кяхба. О том, как проходили съемки фильма и какое влияние “Белый башлык” оказал на абхазский кинематограф в эфире радио Sputnik рассказали Народный артист Абхазии Вячеслав Аблотия и актриса Инга Гунба. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, видео, мультимедиа, кино, культура, видео
абхазия, видео, мультимедиа, кино, культура, видео
Первый абхазский вестерн: как снимали "Белый башлык"
Фильм "Белый башлык" режиссера Владимира Савельева вышел в прокат 50 лет назад.
Героическая кинопоэма была снята по мотивам произведения Баграта Шинкуба “Песнь о скале” о народном герое Хаджарате Кяхба.
О том, как проходили съемки фильма и какое влияние “Белый башлык” оказал на абхазский кинематограф в эфире радио Sputnik рассказали Народный артист Абхазии Вячеслав Аблотия и актриса Инга Гунба.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.