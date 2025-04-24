https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/pervyy-abkhazskiy-vestern-kak-snimali-belyy-bashlyk-1054612312.html

Первый абхазский вестерн: как снимали "Белый башлык"

Первый абхазский вестерн: как снимали "Белый башлык"

Sputnik Абхазия

Фильм "Белый башлык" режиссера Владимира Савельева вышел в прокат 50 лет назад. 24.04.2025, Sputnik Абхазия

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Героическая кинопоэма была снята по мотивам произведения Баграта Шинкуба “Песнь о скале” о народном герое Хаджарате Кяхба. О том, как проходили съемки фильма и какое влияние “Белый башлык” оказал на абхазский кинематограф в эфире радио Sputnik рассказали Народный артист Абхазии Вячеслав Аблотия и актриса Инга Гунба. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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