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Посредник: Соломко о защите водных биоресурсов в Абхазии
Посредник: Соломко о защите водных биоресурсов в Абхазии
Sputnik Абхазия
Зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии и природопользованию Мурман Соломко в эфире радио Sputnik рассказал, какие меры принимаются для сохранения... 24.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-24T09:49+0300
2025-04-24T09:49+0300
2025-04-24T09:52+0300
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Посредник: Соломко о защите водных биоресурсов в Абхазии
Sputnik Абхазия
Посредник: Соломко о защите водных биоресурсов в Абхазии
В начале апреля в Абхазии ввели временные ограничения в сфере промышленного рыболовства. Указ президента также приостановил выдачу лицензий на промышленную добычу водных биоресурсов и выдачу документов на строящиеся предприятия по переработке рыбы. О том, какие меры предпринимаются по сохранению водных биоресурсов, насколько они эффективны, в каких еще направлениях ведет свою работу Госкомитет по экологии и природопользованию, рассказал зампредседателя ведомства Мурман Соломко.Слушайте подкаст.
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Посредник: Соломко о защите водных биоресурсов в Абхазии
09:49 24.04.2025 (обновлено: 09:52 24.04.2025)
Зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии и природопользованию Мурман Соломко в эфире радио Sputnik рассказал, какие меры принимаются для сохранения водных биоресурсов страны.
В начале апреля в Абхазии ввели временные ограничения в сфере промышленного рыболовства. Указ президента также приостановил выдачу лицензий на промышленную добычу водных биоресурсов и выдачу документов на строящиеся предприятия по переработке рыбы. О том, какие меры предпринимаются по сохранению водных биоресурсов, насколько они эффективны, в каких еще направлениях ведет свою работу Госкомитет по экологии и природопользованию, рассказал зампредседателя ведомства Мурман Соломко.