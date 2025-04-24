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Посредник: Соломко о защите водных биоресурсов в Абхазии

Посредник: Соломко о защите водных биоресурсов в Абхазии

Sputnik Абхазия

Зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии и природопользованию Мурман Соломко в эфире радио Sputnik рассказал, какие меры принимаются для сохранения... 24.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-24T09:49+0300

2025-04-24T09:49+0300

2025-04-24T09:52+0300

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Посредник: Соломко о защите водных биоресурсов в Абхазии Sputnik Абхазия Посредник: Соломко о защите водных биоресурсов в Абхазии

В начале апреля в Абхазии ввели временные ограничения в сфере промышленного рыболовства. Указ президента также приостановил выдачу лицензий на промышленную добычу водных биоресурсов и выдачу документов на строящиеся предприятия по переработке рыбы. О том, какие меры предпринимаются по сохранению водных биоресурсов, насколько они эффективны, в каких еще направлениях ведет свою работу Госкомитет по экологии и природопользованию, рассказал зампредседателя ведомства Мурман Соломко.Слушайте подкаст.

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