https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/prezident-abkhazii-obratilsya-k-narodu-v-den-pamyati-zhertv-genotsida-armyan-1054593037.html

Президент Абхазии обратился к народу в День памяти жертв геноцида армян

Президент Абхазии обратился к народу в День памяти жертв геноцида армян

Sputnik Абхазия

24 апреля – День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. По данным армянских историков, в 1915-1923 годах примерно 1,5 млн армян было убито, около... 24.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-24T16:17+0300

2025-04-24T16:17+0300

2025-04-24T16:24+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/17/1054567172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24f962393589eb2ae4e405bfaca775a4.jpg

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к народу в День памяти жертв геноцида армян. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Он подчеркнул, что многие армяне в 1915 году были вынуждены покинуть родные места, нашли спасение на территории Абхазии. Они стали неотъемлемой частью республики, участвовали в становлении и развитии абхазского государства и сражались за его независимость в 1992-1993 годах. Мероприятия, приуроченные к памятной дате, прошли сегодня в Абхазии. В них принял участие вице-президент Беслан Бигвава.Ученики сухумской школы №9 имени Ованеса Туманяна прочли стихи о трагических событиях, разыграли театральное представление, а после опустили в Черное море красные гвоздики. "Абхазский народ разделяет скорбь армянского народа. Мы обязаны помнить историю, чтить ее и передавать память будущим поколениям. Важно осознавать уроки прошлого, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", — подчеркнул Бигвава.Также в церкви Сурб Аменапркич духовный пастырь армян Абхазии Тер Седрак (Азнавурян) совершил молебен.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости