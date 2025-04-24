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Президент Абхазии обратился к народу в День памяти жертв геноцида армян
Президент Абхазии обратился к народу в День памяти жертв геноцида армян
Sputnik Абхазия
24 апреля – День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. По данным армянских историков, в 1915-1923 годах примерно 1,5 млн армян было убито, около... 24.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к народу в День памяти жертв геноцида армян. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Он подчеркнул, что многие армяне в 1915 году были вынуждены покинуть родные места, нашли спасение на территории Абхазии. Они стали неотъемлемой частью республики, участвовали в становлении и развитии абхазского государства и сражались за его независимость в 1992-1993 годах. Мероприятия, приуроченные к памятной дате, прошли сегодня в Абхазии. В них принял участие вице-президент Беслан Бигвава.Ученики сухумской школы №9 имени Ованеса Туманяна прочли стихи о трагических событиях, разыграли театральное представление, а после опустили в Черное море красные гвоздики. "Абхазский народ разделяет скорбь армянского народа. Мы обязаны помнить историю, чтить ее и передавать память будущим поколениям. Важно осознавать уроки прошлого, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", — подчеркнул Бигвава.Также в церкви Сурб Аменапркич духовный пастырь армян Абхазии Тер Седрак (Азнавурян) совершил молебен.
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Президент Абхазии обратился к народу в День памяти жертв геноцида армян
16:17 24.04.2025 (обновлено: 16:24 24.04.2025)
24 апреля – День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. По данным армянских историков, в 1915-1923 годах примерно 1,5 млн армян было убито, около полумиллиона человек насильственно обратили в ислам или вынудили покинуть родные места.
СУХУМ, 24 апр – Sputnik.
Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к народу в День памяти жертв геноцида армян. Об этом сообщили
в пресс-службе главы государства.
Он подчеркнул, что многие армяне в 1915 году были вынуждены покинуть родные места, нашли спасение на территории Абхазии. Они стали неотъемлемой частью республики, участвовали в становлении и развитии абхазского государства и сражались за его независимость в 1992-1993 годах.
"Многие из них отдали свои жизни за независимость нашей страны. Пусть память о жертвах живет вечно, а новые поколения помнят уроки истории", — говорится в тексте.
Мероприятия, приуроченные к памятной дате, прошли сегодня в Абхазии. В них принял участие вице-президент Беслан Бигвава.
Ученики сухумской школы №9 имени Ованеса Туманяна прочли стихи о трагических событиях, разыграли театральное представление, а после опустили в Черное море красные гвоздики.
"Абхазский народ разделяет скорбь армянского народа. Мы обязаны помнить историю, чтить ее и передавать память будущим поколениям. Важно осознавать уроки прошлого, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", — подчеркнул Бигвава.
Также в церкви Сурб Аменапркич духовный пастырь армян Абхазии Тер Седрак (Азнавурян) совершил молебен.