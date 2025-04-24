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Симоньян: праздник Победы - возвращение к жизни советского народа
Симоньян: праздник Победы - возвращение к жизни советского народа
Sputnik Абхазия
Старт акции "Георгиевская ленточка" прошел в формате видеомоста Москва-Симферополь в четверг, 24 апреля. 24.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-24T11:50+0300
2025-04-24T11:50+0300
2025-04-24T11:50+0300
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Праздник Победы 9 Мая — это возвращение к жизни советского народа, обеспеченное его невообразимой жертвой, подчеркнула главред медиагруппы "Россия сегодня", Sputnik и RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что Советский Союз внес самый большой вклад в борьбу с фашизмом, и этим стоит гордиться.
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80-летие победы в великой отечественной войне, новости, риа новости, маргарита симоньян
80-летие победы в великой отечественной войне, новости, риа новости, маргарита симоньян
Симоньян: праздник Победы - возвращение к жизни советского народа
Старт акции "Георгиевская ленточка" прошел в формате видеомоста Москва-Симферополь в четверг, 24 апреля.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Праздник Победы 9 Мая — это возвращение к жизни советского народа, обеспеченное его невообразимой жертвой, подчеркнула главред медиагруппы "Россия сегодня", Sputnik и RT Маргарита Симоньян.
Она отметила, что Советский Союз внес самый большой вклад в борьбу с фашизмом, и этим стоит гордиться.
"То, что вы цените эту жертву, что вы помните, что вы благодарны, в этом залог того, что мы, как народ, возвращены к жизни и будем жить вечно", — заявила она во время видеомоста Москва — Симферополь, посвященного старту акции "Георгиевская ленточка".