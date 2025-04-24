Симоньян: праздник Победы - возвращение к жизни советского народа

"То, что вы цените эту жертву, что вы помните, что вы благодарны, в этом залог того, что мы, как народ, возвращены к жизни и будем жить вечно", — заявила она во время видеомоста Москва — Симферополь, посвященного старту акции "Георгиевская ленточка".