https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/start-aktsii-georgievskaya-lentochka-pryamaya-translyatsiya-1054587841.html

Старт акции "Георгиевская ленточка". Прямая трансляция

Старт акции "Георгиевская ленточка". Прямая трансляция

Sputnik Абхазия

Акция "Георгиевская ленточка" впервые была организована журналистами РИА "Новости" в 2005 году. 24.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-24T10:58+0300

2025-04-24T10:58+0300

2025-04-24T10:58+0300

великая победа — 80

новости

80-летие победы в великой отечественной войне

георгиевская ленточка (акция)

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Старт акции "Георгиевская ленточка" пройдет в формате видеомоста Москва-Симферополь. Акции в этом году исполнится 20 лет, она приурочена к 80-летию Победы. Цель акции - обозначить отношение граждан к празднику великой Победы, благодарность ветеранам-фронтовикам, признание роли СССР и России в борьбе с мировым фашизмом и освобождении Европы во Второй мировой войне.С 2022 года федеральным законом установили статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России. Как она пройдет в этом году, какие новые смыслы и традиции она обрела за годы проведения, смотрите в прямой трансляции.

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2025

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новости, 80-летие победы в великой отечественной войне, георгиевская ленточка (акция), риа новости, видео, мультимедиа, видео