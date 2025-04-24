https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/start-aktsii-georgievskaya-lentochka-pryamaya-translyatsiya-1054587841.html
Старт акции "Георгиевская ленточка". Прямая трансляция
Старт акции "Георгиевская ленточка". Прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Акция "Георгиевская ленточка" впервые была организована журналистами РИА "Новости" в 2005 году. 24.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-24T10:58+0300
2025-04-24T10:58+0300
2025-04-24T10:58+0300
великая победа — 80
новости
80-летие победы в великой отечественной войне
георгиевская ленточка (акция)
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Старт акции "Георгиевская ленточка" пройдет в формате видеомоста Москва-Симферополь. Акции в этом году исполнится 20 лет, она приурочена к 80-летию Победы. Цель акции - обозначить отношение граждан к празднику великой Победы, благодарность ветеранам-фронтовикам, признание роли СССР и России в борьбе с мировым фашизмом и освобождении Европы во Второй мировой войне.С 2022 года федеральным законом установили статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России. Как она пройдет в этом году, какие новые смыслы и традиции она обрела за годы проведения, смотрите в прямой трансляции.
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2025
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, 80-летие победы в великой отечественной войне, георгиевская ленточка (акция), риа новости, видео, мультимедиа, видео
новости, 80-летие победы в великой отечественной войне, георгиевская ленточка (акция), риа новости, видео, мультимедиа, видео
Старт акции "Георгиевская ленточка". Прямая трансляция
Акция "Георгиевская ленточка" впервые была организована журналистами РИА "Новости" в 2005 году.
Старт акции "Георгиевская ленточка" пройдет в формате видеомоста Москва-Симферополь.
Акции в этом году исполнится 20 лет, она приурочена к 80-летию Победы. Цель акции - обозначить отношение граждан к празднику великой Победы, благодарность ветеранам-фронтовикам, признание роли СССР и России в борьбе с мировым фашизмом и освобождении Европы во Второй мировой войне.
С 2022 года федеральным законом установили статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России.
Как она пройдет в этом году, какие новые смыслы и традиции она обрела за годы проведения, смотрите в прямой трансляции.