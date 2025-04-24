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Турбаза: о предпринимательстве в сфере туризма

Турбаза: о предпринимательстве в сфере туризма

Sputnik Абхазия

Насколько важна инициатива и предприимчивость в турбизнесе, как выстраивается работа турпредприятия, как взаимодействовать с государственными органами, в эфире... 24.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-24T11:37+0300

2025-04-24T11:37+0300

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Турбаза: о предпринимательстве в сфере туризма Sputnik Абхазия Турбаза: о предпринимательстве в сфере туризма

По мнению начальника отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Инары Бения, туризм и бизнес-среда - это две параллели, которые должны развиваться и активно использоваться как государственными органами, так и представителями для того, чтобы сотрудничать и показывать лучшие результаты.Предприниматель-отельер Саид Лолуа отмечает, туристическая отрасль в Абхазии –явление многокомпонентное."Прежде всего, флагманская – это гостиничный бизнес, который, в свою очередь, разделяется на санаторно-курортный и чисто гостиничный. Санаторно-курортный нам достался в наследие от советского прошлого, который в той или иной степени многие предприниматели, которые имеют отношение к объектам размещения такого профиля, достаточно успешно развивают в этом направлении. Ну и новая волна – это чисто гостиничное размещение, работа по формату отель, где предоставляется ночлег, питание и необходимый минимум сопутствующих услуг. Это одна сторона. Вторая сторона – это экскурсионно-развлекательный компонент. И, конечно же, общепит. Вот эти три основных столпа, которые сегодня образуют нашу туристическую отрасль", – сказал он.Слушайте подкаст.

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