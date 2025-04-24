https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/voennyy-analitik-ob-udarakh-po-kievu-protivnik-slishkom-rasslabilsya--1054590447.html

Военный аналитик об ударах по Киеву: противник слишком расслабился

Военный аналитик об ударах по Киеву: противник слишком расслабился

Sputnik Абхазия

Военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал о нанесении массированных ударов по Киеву. 24.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-24T13:35+0300

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Военный аналитик об ударах по Киеву: противник слишком расслабился Sputnik Абхазия Военный аналитик об ударах по Киеву: противник слишком расслабился

"Противник слишком расслабился. Он думал, раз мы не били по энергообъектам, объявили пасхальное перемирие, то он свободен в своих действиях по перемещению своей военной силы. Оказалось, это не так. Все места — и временных дислокаций, и места сосредоточения материально-технических средств, военных производств — были отмечены как цели, и по ним были нанесены удары. Но особенно можно отметить те места, где занимались сборкой беспилотных летательных аппаратов. Это очень важные цели, потому что количество беспилотников растет, противник делает на это ставку", – сказал Леонков.

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