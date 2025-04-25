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Любовь с первого взгляда: спектакль "Безымянная звезда" в РУСДРАМе
Любовь с первого взгляда: спектакль "Безымянная звезда" в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
В Русском театре драмы премьера - спектакль “Безымянная звезда”. Постановка по пьесе Михаила Себастьяна. 25.04.2025, Sputnik Абхазия
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В Русском театре драмы премьера - спектакль “Безымянная звезда”. Постановка по пьесе Михаила Себастьяна. Действие спектакля разворачивается в маленьком провинциальном городе, где каждый хорошо знает друг друга и все - друг о друге. В главных ролях романтической комедии Ирина Делба и Леон Гвинджия. “Безымянная звезда” РУСДРАМа - красивая, смешная и в то же время трогательная постановка. Премьера состоится сегодня, 25 апреля.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, культура, русдрам
фото, фото , мультимедиа, абхазия, культура, русдрам

Любовь с первого взгляда: спектакль "Безымянная звезда" в РУСДРАМе

17:43 25.04.2025
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В Русском театре драмы премьера - спектакль “Безымянная звезда”. Постановка по пьесе Михаила Себастьяна.
Действие спектакля разворачивается в маленьком провинциальном городе, где каждый хорошо знает друг друга и все - друг о друге.
В главных ролях романтической комедии Ирина Делба и Леон Гвинджия.
“Безымянная звезда” РУСДРАМа - красивая, смешная и в то же время трогательная постановка. Премьера состоится сегодня, 25 апреля.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Русском театре драмы поставили новый спектакль.

В Русском театре драмы поставили новый спектакль. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Русском театре драмы поставили новый спектакль.

© Sputnik / Томас Тхайцук

”Безымянная звезда” - постановка по пьесе Михаила Себастьяна.

”Безымянная звезда” - постановка по пьесе Михаила Себастьяна. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

”Безымянная звезда” - постановка по пьесе Михаила Себастьяна.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Действие спектакля разворачивается в маленьком провинциальном городе.

Действие спектакля разворачивается в маленьком провинциальном городе. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Действие спектакля разворачивается в маленьком провинциальном городе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь все друг друга знают.

Здесь все друг друга знают. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь все друг друга знают.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На вокзале скромный учитель астрономии и очаровательная женщина случайно встречаются.

На вокзале скромный учитель астрономии и очаровательная женщина случайно встречаются. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На вокзале скромный учитель астрономии и очаровательная женщина случайно встречаются.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Эта встреча становится поворотным моментом.

Эта встреча становится поворотным моментом. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Эта встреча становится поворотным моментом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Между учителем и женщиной вспыхивает искра.

Между учителем и женщиной вспыхивает искра. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Между учителем и женщиной вспыхивает искра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

И теперь им надо сделать выбор между привычной жизнью и любовью.

И теперь им надо сделать выбор между привычной жизнью и любовью. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

И теперь им надо сделать выбор между привычной жизнью и любовью.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В главных ролях романтической комедии Ирина Делба и Леон Гвинджия.

В главных ролях романтической комедии Ирина Делба и Леон Гвинджия. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В главных ролях романтической комедии Ирина Делба и Леон Гвинджия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

“Безымянная звезда” - трогательная и красивая история.

“Безымянная звезда” - трогательная и красивая история. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

“Безымянная звезда” - трогательная и красивая история.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыку к спектаклю написал Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания.

Музыку к спектаклю написал Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыку к спектаклю написал Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля - 25 апреля.

Премьера спектакля - 25 апреля. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля - 25 апреля.

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