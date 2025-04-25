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Любовь с первого взгляда: спектакль "Безымянная звезда" в РУСДРАМе
Любовь с первого взгляда: спектакль "Безымянная звезда" в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
В Русском театре драмы премьера - спектакль “Безымянная звезда”. Постановка по пьесе Михаила Себастьяна. 25.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-25T17:43+0300
2025-04-25T17:43+0300
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В Русском театре драмы премьера - спектакль “Безымянная звезда”. Постановка по пьесе Михаила Себастьяна. Действие спектакля разворачивается в маленьком провинциальном городе, где каждый хорошо знает друг друга и все - друг о друге. В главных ролях романтической комедии Ирина Делба и Леон Гвинджия. “Безымянная звезда” РУСДРАМа - красивая, смешная и в то же время трогательная постановка. Премьера состоится сегодня, 25 апреля.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, культура, русдрам
фото, фото , мультимедиа, абхазия, культура, русдрам
Любовь с первого взгляда: спектакль "Безымянная звезда" в РУСДРАМе
В Русском театре драмы премьера - спектакль “Безымянная звезда”. Постановка по пьесе Михаила Себастьяна.
Действие спектакля разворачивается в маленьком провинциальном городе, где каждый хорошо знает друг друга и все - друг о друге.
В главных ролях романтической комедии Ирина Делба и Леон Гвинджия.
“Безымянная звезда” РУСДРАМа - красивая, смешная и в то же время трогательная постановка. Премьера состоится сегодня, 25 апреля.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Русском театре драмы поставили новый спектакль.
В Русском театре драмы поставили новый спектакль.
© Sputnik / Томас Тхайцук
”Безымянная звезда” - постановка по пьесе Михаила Себастьяна.
”Безымянная звезда” - постановка по пьесе Михаила Себастьяна.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Действие спектакля разворачивается в маленьком провинциальном городе.
Действие спектакля разворачивается в маленьком провинциальном городе.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Здесь все друг друга знают.
Здесь все друг друга знают.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На вокзале скромный учитель астрономии и очаровательная женщина случайно встречаются.
На вокзале скромный учитель астрономии и очаровательная женщина случайно встречаются.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Эта встреча становится поворотным моментом.
Эта встреча становится поворотным моментом.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Между учителем и женщиной вспыхивает искра.
Между учителем и женщиной вспыхивает искра.
© Sputnik / Томас Тхайцук
И теперь им надо сделать выбор между привычной жизнью и любовью.
И теперь им надо сделать выбор между привычной жизнью и любовью.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В главных ролях романтической комедии Ирина Делба и Леон Гвинджия.
В главных ролях романтической комедии Ирина Делба и Леон Гвинджия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
“Безымянная звезда” - трогательная и красивая история.
“Безымянная звезда” - трогательная и красивая история.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Музыку к спектаклю написал Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания.
Музыку к спектаклю написал Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля - 25 апреля.
Премьера спектакля - 25 апреля.