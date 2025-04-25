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Любовь с первого взгляда: спектакль "Безымянная звезда" в РУСДРАМе

Любовь с первого взгляда: спектакль "Безымянная звезда" в РУСДРАМе

Sputnik Абхазия

В Русском театре драмы премьера - спектакль “Безымянная звезда”. Постановка по пьесе Михаила Себастьяна. 25.04.2025, Sputnik Абхазия

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В Русском театре драмы премьера - спектакль “Безымянная звезда”. Постановка по пьесе Михаила Себастьяна. Действие спектакля разворачивается в маленьком провинциальном городе, где каждый хорошо знает друг друга и все - друг о друге. В главных ролях романтической комедии Ирина Делба и Леон Гвинджия. “Безымянная звезда” РУСДРАМа - красивая, смешная и в то же время трогательная постановка. Премьера состоится сегодня, 25 апреля.

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