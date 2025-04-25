https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/abkhaziya-i-rossiya-obmenyalis-gramotami-o-ratifikatsii-soglasheniya-o-dvoynom-grazhdanstve-1054618998.html

Абхазия и Россия обменялись грамотами о ратификации Соглашения о двойном гражданстве

Абхазия и Россия обменялись грамотами о ратификации Соглашения о двойном гражданстве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Абхазия и Россия подписали протокол об обмене грамотами о ратификации Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. 25.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Абхазия и Россия подписали протокол об обмене грамотами о ратификации Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Подписи под документом поставили глава МИД Олег Барциц и посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Это следует из положений межгосударственного соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое сегодня вступило в силу. Проект указа проходит этапы согласования в Правительстве и Администрации Президента РФ, в ближайшее время планируется его подписание, уточнили в МИД Абхазии со ссылкой на российскую сторону.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии ускорят.

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