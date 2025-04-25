https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/abkhaziya-i-rossiya-obmenyalis-gramotami-o-ratifikatsii-soglasheniya-o-dvoynom-grazhdanstve-1054618998.html
Абхазия и Россия обменялись грамотами о ратификации Соглашения о двойном гражданстве
Абхазия и Россия обменялись грамотами о ратификации Соглашения о двойном гражданстве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Абхазия и Россия подписали протокол об обмене грамотами о ратификации Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. 25.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-25T14:00+0300
2025-04-25T14:00+0300
2025-04-25T15:29+0300
в абхазии
мид абхазии
абхазия
россия
посольство рф в абхазии
гражданство
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/19/1054618819_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_dc2755d669b80964a47f60720fd615c9.jpg
СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Абхазия и Россия подписали протокол об обмене грамотами о ратификации Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Подписи под документом поставили глава МИД Олег Барциц и посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Это следует из положений межгосударственного соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое сегодня вступило в силу. Проект указа проходит этапы согласования в Правительстве и Администрации Президента РФ, в ближайшее время планируется его подписание, уточнили в МИД Абхазии со ссылкой на российскую сторону.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии ускорят.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/19/1054618819_63:0:751:516_1920x0_80_0_0_cb2c4ade68efefa895f64e4bb7ea5816.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мид абхазии, абхазия, россия, посольство рф в абхазии, гражданство
мид абхазии, абхазия, россия, посольство рф в абхазии, гражданство
Абхазия и Россия обменялись грамотами о ратификации Соглашения о двойном гражданстве
14:00 25.04.2025 (обновлено: 15:29 25.04.2025)
СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Абхазия и Россия подписали протокол об обмене грамотами о ратификации Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства.
Подписи под документом поставили глава МИД Олег Барциц и посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
Упрощенная процедура приобретения российского гражданства гражданами Абхазии регулируется указом президента России.
Это следует из положений межгосударственного соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое сегодня вступило в силу.
Проект указа проходит этапы согласования в Правительстве и Администрации Президента РФ, в ближайшее время планируется его подписание, уточнили в МИД Абхазии со ссылкой на российскую сторону.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии ускорят.