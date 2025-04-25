https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/chast-kollektora-obrushilas-na-naberezhnoy-sukhuma-1054623566.html
Часть коллектора обрушилась на набережной Сухума
Часть коллектора обрушилась на набережной Сухума
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Часть коллектора обрушилась на набережной Сухума из-за интенсивного движения грузовиков, сообщил замдиректора "Горстройпроекта"... 25.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-25T16:30+0300
2025-04-25T16:30+0300
2025-04-25T18:35+0300
в абхазии
абхазия
сухум
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/19/1054623651_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cae6bf31764f16d9fa15ca3ac36a6582.jpg
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Часть коллектора обрушилась на набережной Сухума из-за интенсивного движения грузовиков, сообщил замдиректора "Горстройпроекта" администрации Сухума Инал Тарба. Планируется полностью заменить старый коллектор на ливневую трубу диаметром 800 мм и уложить новый асфальт. Движение на пересечении улицы Аршба и набережной Махаджиров временно приостановлено.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/19/1054623651_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_ad1cca7a8069bf8b9955f53730e9c9fe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, сухум
Часть коллектора обрушилась на набережной Сухума
16:30 25.04.2025 (обновлено: 18:35 25.04.2025)
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Часть коллектора обрушилась на набережной Сухума из-за интенсивного движения грузовиков, сообщил замдиректора "Горстройпроекта" администрации Сухума Инал Тарба.
"Обрушился участок около 1 метра, но когда мы вскрыли, пришли к тому, что протяженность около 25 метров также в плохом состоянии", - отметил он.
Планируется полностью заменить старый коллектор на ливневую трубу диаметром 800 мм и уложить новый асфальт.
Движение на пересечении улицы Аршба и набережной Махаджиров временно приостановлено.