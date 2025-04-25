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"Диктант Победы" прошел в Абхазии
"Диктант Победы" прошел в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 апр – Sputnik. "Диктант Победы" сегодня прошел в Абхазии. 25.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-25T14:40+0300
2025-04-25T14:40+0300
2025-04-25T15:28+0300
великая победа — 80
абхазия
80-летие победы в великой отечественной войне
история
вов
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СУХУМ, 25 апр – Sputnik. "Диктант Победы" сегодня прошел в Абхазии. Акция приурочена к 80-летию Великой Победы и в этом году проходит на девяти площадках по всей республике. Тест состоит из 25 вопросов, пять из них посвящены Абхазии. Главная цель — сохранение исторической памяти, отметил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов. Он подчеркнул важность вклада, который внесли выходцы из Абхазии в победу над фашизмом. Всего в акции приняло участие около 350 человек. Итоги будут подведены после 7 мая.
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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, история, вов
абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, история, вов
"Диктант Победы" прошел в Абхазии
14:40 25.04.2025 (обновлено: 15:28 25.04.2025)
СУХУМ, 25 апр – Sputnik. "Диктант Победы" сегодня прошел в Абхазии.
Акция приурочена к 80-летию Великой Победы и в этом году проходит на девяти площадках по всей республике.
Тест состоит из 25 вопросов, пять из них посвящены Абхазии.
Главная цель — сохранение исторической памяти, отметил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов. Он подчеркнул важность вклада, который внесли выходцы из Абхазии в победу над фашизмом.
Всего в акции приняло участие около 350 человек. Итоги будут подведены после 7 мая.