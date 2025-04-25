https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/diktant-pobedy-proshel-v-abkhazii-1054619585.html

"Диктант Победы" прошел в Абхазии

"Диктант Победы" прошел в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. "Диктант Победы" сегодня прошел в Абхазии. 25.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-25T14:40+0300

2025-04-25T14:40+0300

2025-04-25T15:28+0300

великая победа — 80

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

история

вов

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СУХУМ, 25 апр – Sputnik. "Диктант Победы" сегодня прошел в Абхазии. Акция приурочена к 80-летию Великой Победы и в этом году проходит на девяти площадках по всей республике. Тест состоит из 25 вопросов, пять из них посвящены Абхазии. Главная цель — сохранение исторической памяти, отметил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов. Он подчеркнул важность вклада, который внесли выходцы из Абхазии в победу над фашизмом. Всего в акции приняло участие около 350 человек. Итоги будут подведены после 7 мая.

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Sputnik Абхазия

абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, история, вов