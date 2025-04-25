https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/dni-nizhnego-novgoroda-proydut-v-sukhume-1054624003.html

Дни Нижнего Новгорода пройдут в Сухуме

Дни Нижнего Новгорода пройдут в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Дни Нижнего Новгорода пройдут в Сухуме с 25 мая по 1 июня. 25.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Дни Нижнего Новгорода пройдут в Сухуме с 25 мая по 1 июня. Распоряжение в целях развития взаимовыгодного сотрудничества между гор­одами-побратимами подписал глава столицы Тимур Агрба. Создан оргкомитет по подготовке и провед­ению мероприятий. Пройдут круглые столы и конференции для педагогов, мастер-классы для детей. В Абхазском Драмтеатре покажут спектакль "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди" детского театра "Вера", а на сцене РУСДРАМа - спектакль "Астрономия любви" Нижегородского Камерного театра оперы и музыкальной комедии им. В. Т. Степанова. В рамках Дня города Нижний Новгород в Сухуме состоится инклюзивный форум городов-побратимов "Ритм Абхазии".

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