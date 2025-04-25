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Дни Нижнего Новгорода пройдут в Сухуме
Дни Нижнего Новгорода пройдут в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Дни Нижнего Новгорода пройдут в Сухуме с 25 мая по 1 июня. 25.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Дни Нижнего Новгорода пройдут в Сухуме с 25 мая по 1 июня. Распоряжение в целях развития взаимовыгодного сотрудничества между городами-побратимами подписал глава столицы Тимур Агрба. Создан оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий. Пройдут круглые столы и конференции для педагогов, мастер-классы для детей. В Абхазском Драмтеатре покажут спектакль "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди" детского театра "Вера", а на сцене РУСДРАМа - спектакль "Астрономия любви" Нижегородского Камерного театра оперы и музыкальной комедии им. В. Т. Степанова. В рамках Дня города Нижний Новгород в Сухуме состоится инклюзивный форум городов-побратимов "Ритм Абхазии".
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нижний новгород, абхазия, сухум
нижний новгород, абхазия, сухум
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Дни Нижнего Новгорода пройдут в Сухуме с 25 мая по 1 июня.
Распоряжение в целях развития взаимовыгодного сотрудничества между городами-побратимами подписал глава столицы Тимур Агрба.
Создан оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий.
Для сухумчан и гостей столицы нижегородцами подготовлена обширная программа, включающая образовательные, культурные, спортивные и музыкальные мероприятия.
Пройдут круглые столы и конференции для педагогов, мастер-классы для детей.
В Абхазском Драмтеатре покажут спектакль "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди" детского театра "Вера", а на сцене РУСДРАМа - спектакль "Астрономия любви" Нижегородского Камерного театра оперы и музыкальной комедии им. В. Т. Степанова.
В рамках Дня города Нижний Новгород в Сухуме состоится инклюзивный форум городов-побратимов "Ритм Абхазии".