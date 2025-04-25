https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/fsb-zaderzhala-grazhdanina-rumynii-kotoryy-sobiral-voennye-dannye-1054613618.html

ФСБ задержала гражданина Румынии, который собирал военные данные

ФСБ задержала гражданина Румынии, который собирал военные данные

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Гражданин Румынии, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о местах дислокации средств ПВО, задержан в городе Сочи... 25.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-25T10:15+0300

2025-04-25T10:15+0300

2025-04-25T10:46+0300

фсб

сочи

украина

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049494893_0:453:2780:2016_1920x0_80_0_0_e6215b7e601b8f96332517e92500b9a3.jpg

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Гражданин Румынии, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о местах дислокации средств ПВО, задержан в городе Сочи, сообщает ЦОС ФСБ РФ.Следствием установлено, что летом 2024 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществил сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО, находящихся на территории Сочи.Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

сочи

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фсб, сочи, украина, россия