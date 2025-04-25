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ФСБ задержала гражданина Румынии, который собирал военные данные
ФСБ задержала гражданина Румынии, который собирал военные данные
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Гражданин Румынии, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о местах дислокации средств ПВО, задержан в городе Сочи... 25.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Гражданин Румынии, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о местах дислокации средств ПВО, задержан в городе Сочи, сообщает ЦОС ФСБ РФ.Следствием установлено, что летом 2024 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществил сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО, находящихся на территории Сочи.Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
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фсб, сочи, украина, россия
фсб, сочи, украина, россия
ФСБ задержала гражданина Румынии, который собирал военные данные
10:15 25.04.2025 (обновлено: 10:46 25.04.2025)
СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Гражданин Румынии, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о местах дислокации средств ПВО, задержан в городе Сочи, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины", – говорится в сообщении.
Следствием установлено, что летом 2024 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществил сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО, находящихся на территории Сочи.
Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".