https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/glavnyy-chetverg-chuaz-ob-itogakh-raboty-sobraniya-deputatov-novogo-afona--1054590862.html
Главный четверг: Чуаз об итогах работы Собрания депутатов Нового Афона нынешнего созыва
Главный четверг: Чуаз об итогах работы Собрания депутатов Нового Афона нынешнего созыва
Sputnik Абхазия
Глава Собрания депутатов города Новый Афон Азамат Чуаз в эфире радио Sputnik рассказал, как за пять лет изменились полномочия народных избранников на местах и... 25.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-25T11:29+0300
2025-04-25T11:29+0300
2025-04-25T13:53+0300
радио
подкасты
главный четверг
абхазия
новый афон
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/18/1054592088_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_1a1414fbdd37cf7889807fc050415136.jpg
Главный четверг: Чуаз об итогах работы Собрания депутатов Нового Афона нынешнего созыва
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Чуаз об итогах работы Собрания депутатов Нового Афона нынешнего созыва
Парламент Абхазии продлил срок полномочий депутатов органов местного самоуправления до 8 ноября. По мнению депутатов, это необходимо "для увеличения временного промежутка между выборами". В пояснительной записке говорится, что выборы в органы местного самоуправления совпадают с открытием массового туристического сезона. Предыдущие выборы прошли 11 апреля 2021 года. Глава Собрания депутатов Нового Афона Азамат Чуаз подвел итоги пятилетней работы Собрания, рассказал, какие инициативы депутатов удалось реализовать. Слушайте подкаст.
абхазия
новый афон
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/18/1054592088_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_90652cbb6d887fa1fe677820c2a1a23b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, главный четверг, абхазия, новый афон, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, новый афон, аудио
Главный четверг: Чуаз об итогах работы Собрания депутатов Нового Афона нынешнего созыва
11:29 25.04.2025 (обновлено: 13:53 25.04.2025)
Глава Собрания депутатов города Новый Афон Азамат Чуаз в эфире радио Sputnik рассказал, как за пять лет изменились полномочия народных избранников на местах и что удалось сделать за этот период.
Парламент Абхазии продлил срок полномочий депутатов органов местного самоуправления до 8 ноября. По мнению депутатов, это необходимо "для увеличения временного промежутка между выборами". В пояснительной записке говорится, что выборы в органы местного самоуправления совпадают с открытием массового туристического сезона. Предыдущие выборы прошли 11 апреля 2021 года. Глава Собрания депутатов Нового Афона Азамат Чуаз подвел итоги пятилетней работы Собрания, рассказал, какие инициативы депутатов удалось реализовать.
Слушайте подкаст.