https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/glavnyy-chetverg-chuaz-ob-itogakh-raboty-sobraniya-deputatov-novogo-afona--1054590862.html

Главный четверг: Чуаз об итогах работы Собрания депутатов Нового Афона нынешнего созыва

Главный четверг: Чуаз об итогах работы Собрания депутатов Нового Афона нынешнего созыва

Sputnik Абхазия

Глава Собрания депутатов города Новый Афон Азамат Чуаз в эфире радио Sputnik рассказал, как за пять лет изменились полномочия народных избранников на местах и... 25.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-25T11:29+0300

2025-04-25T11:29+0300

2025-04-25T13:53+0300

радио

подкасты

главный четверг

абхазия

новый афон

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/18/1054592088_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_1a1414fbdd37cf7889807fc050415136.jpg

Главный четверг: Чуаз об итогах работы Собрания депутатов Нового Афона нынешнего созыва Sputnik Абхазия Главный четверг: Чуаз об итогах работы Собрания депутатов Нового Афона нынешнего созыва

Парламент Абхазии продлил срок полномочий депутатов органов местного самоуправления до 8 ноября. По мнению депутатов, это необходимо "для увеличения временного промежутка между выборами". В пояснительной записке говорится, что выборы в органы местного самоуправления совпадают с открытием массового туристического сезона. Предыдущие выборы прошли 11 апреля 2021 года. Глава Собрания депутатов Нового Афона Азамат Чуаз подвел итоги пятилетней работы Собрания, рассказал, какие инициативы депутатов удалось реализовать. Слушайте подкаст.

абхазия

новый афон

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, главный четверг, абхазия, новый афон, аудио