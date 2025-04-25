https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/gosudarstvennyy-tamozhennyy-komitet-abkhazii-podvel-itogi-raboty-za-2024-god-1054618480.html

Государственный таможенный комитет Абхазии подвел итоги работы за 2024 год

Государственный таможенный комитет Абхазии подвел итоги работы за 2024 год

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. План начислений таможенных платежей в 2024 году в Абхазии перевыполнен на 18% и составляет 4,1 млрд руб. Это на 13,5% больше, чем в... 25.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-25T13:00+0300

2025-04-25T13:00+0300

2025-04-25T15:35+0300

в абхазии

таможня

абхазия

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СУХУМ, 25 апр – Sputnik. План начислений таможенных платежей в 2024 году в Абхазии перевыполнен на 18% и составляет 4,1 млрд руб. Это на 13,5% больше, чем в позапрошлом году, сообщил председатель ГТК Отар Хеция. Заседание коллегии Государственного таможенного комитета по итогам работы за 2024 год состоялось в Сухуме. Перевыполнение плана свидетельствует об эффективности работы по пополнению доходной части республиканского бюджета отметил Хеция. Внешнеторговый оборот Абхазии за отчетный период составил более 57 млрд рублей, что на 16% больше показателей 2023 года. Кроме того, Хеция подчеркнул, что таможенные органы Абхазии в 2024 году выявили и пресекли 204 случая контрабанды – общая стоимость объектов нарушения таможенных правил составила 48,2 млн руб. По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. Зампредседателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа выступил с основным докладом. Он рассказал, что показатели по начислению таможенных платежей за 2024 год перевыполнены на 18%, или на 643,8 млн рублей. Структура платежей: Самые большие показатели по платежам приходятся на налог на добавленную стоимость - 2,5 млрд рублей. "Объем экспорта с 2020 года вырос на 2,1 млрд руб, или на 32%. В 2024 году он составит 9,4 млрд руб. В сравнении с предыдущим годом, данный показатель вырос на 1,6 млрд руб или на 23%", – сообщил зампредседателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа. При этом объем импорта в 2024 году – почти 50 млрд руб. Основными странами, экспортирующими абхазские товары, стали Россия, Турция и Беларусь. Премьер-министр республики Владимир Делба, принявший участие в коллегии, отметил, что показатели работы ГТК за прошлый год в 2,5 раза превышают показатели четырехлетней давности. Представитель ФТС РФ в республике Константин Козлов заявил, что Федеральные таможенные службы России отмечают высокий профессионализм сотрудников Государственного таможенного комитета Абхазии. "Я, как человек, который взаимодействует с вами ежеминутно, ежесекундно, я чувствую гордость", – сказал Козлов. По его словам, за следующий отчетный период абхазским таможенникам предстоит освоить огромный пласт работы, связанный с открытием аэропорта, порта в Очамчыре, терминала в Гале и реконструкцией пунктов пропуска.

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