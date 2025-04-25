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При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик
При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик
Sputnik Абхазия
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. 25.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 апр – Sputnik. При взрыве в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в Балашихе в районе дома № 2 на улице Нестерова. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство, добавила Петренко.
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москва, россия, следственный комитет рф
москва, россия, следственный комитет рф
При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик
13:10 25.04.2025 (обновлено: 15:36 25.04.2025)
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.
СУХУМ, 25 апр – Sputnik. При взрыве в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик", — сказала она.
Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в Балашихе в районе дома № 2 на улице Нестерова. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство, добавила Петренко.