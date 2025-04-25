https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/pri-vzryve-mashiny-v-podmoskove-pogib-general-leytenant-moskalik-1054620153.html

При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик

При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик

Sputnik Абхазия

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. 25.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-25T13:10+0300

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СУХУМ, 25 апр – Sputnik. При взрыве в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в Балашихе в районе дома № 2 на улице Нестерова. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство, добавила Петренко.

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