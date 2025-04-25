Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/skorost-poezdov-na-uchastke-sukhum-psou-budet-uvelichena-1054623339.html
Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена
Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена с 60 до 80 км/ч, над этим работают специалисты Абхазской железной дороги... 25.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-25T14:45+0300
2025-04-25T18:28+0300
в абхазии
абхазская железная дорога
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/18/1053899072_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d7f45038eeb0d879b7cbc48466ec8e7c.jpg
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена с 60 до 80 км/ч, над этим работают специалисты Абхазской железной дороги, сообщил гендиректор АЖД Арсоу Читанава. На этом участке уже заменено более 500 старых железнодорожных шпал, планируется заменить еще 500. До лета завершат ремонт станции "Псырцха", а в середине мая начнут восстанавливать вокзалы в Новом Афоне и Гагрыпше. Доходы АЖД за 4 года выросли в 10 раз, зарплаты сотрудников — в 3,5 раза, отметил Читанава. Все работы финансируются из бюджета предприятия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/18/1053899072_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_900bc5bb2ebc624d70b97159644c9f50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазская железная дорога, абхазия
абхазская железная дорога, абхазия

Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена

14:45 25.04.2025 (обновлено: 18:28 25.04.2025)
© Foto / АЖД АбхазииБолее 1,5 тысячи человек посетило мультимедийный музей "Поезд Победы"
Более 1,5 тысячи человек посетило мультимедийный музей Поезд Победы - Sputnik Абхазия, 1920, 25.04.2025
© Foto / АЖД Абхазии
Подписаться
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена с 60 до 80 км/ч, над этим работают специалисты Абхазской железной дороги, сообщил гендиректор АЖД Арсоу Читанава.
На этом участке уже заменено более 500 старых железнодорожных шпал, планируется заменить еще 500.
В Сухуме полностью обновили кровлю вокзала и благоустроили территорию. Пути очищают от растительности, а с мая приступят к покраске эстакад и обслуживанию контактных сетей.
До лета завершат ремонт станции "Псырцха", а в середине мая начнут восстанавливать вокзалы в Новом Афоне и Гагрыпше.
Доходы АЖД за 4 года выросли в 10 раз, зарплаты сотрудников — в 3,5 раза, отметил Читанава. Все работы финансируются из бюджета предприятия.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0