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Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена
Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена с 60 до 80 км/ч, над этим работают специалисты Абхазской железной дороги... 25.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-25T14:45+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена с 60 до 80 км/ч, над этим работают специалисты Абхазской железной дороги, сообщил гендиректор АЖД Арсоу Читанава. На этом участке уже заменено более 500 старых железнодорожных шпал, планируется заменить еще 500. До лета завершат ремонт станции "Псырцха", а в середине мая начнут восстанавливать вокзалы в Новом Афоне и Гагрыпше. Доходы АЖД за 4 года выросли в 10 раз, зарплаты сотрудников — в 3,5 раза, отметил Читанава. Все работы финансируются из бюджета предприятия.
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абхазская железная дорога, абхазия
абхазская железная дорога, абхазия
Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена
14:45 25.04.2025 (обновлено: 18:28 25.04.2025) СУХУМ, 25 апр - Sputnik.
Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена с 60 до 80 км/ч, над этим работают специалисты Абхазской железной дороги, сообщил
гендиректор АЖД Арсоу Читанава.
На этом участке уже заменено более 500 старых железнодорожных шпал, планируется заменить еще 500.
В Сухуме полностью обновили кровлю вокзала и благоустроили территорию. Пути очищают от растительности, а с мая приступят к покраске эстакад и обслуживанию контактных сетей.
До лета завершат ремонт станции "Псырцха", а в середине мая начнут восстанавливать вокзалы в Новом Афоне и Гагрыпше.
Доходы АЖД за 4 года выросли в 10 раз, зарплаты сотрудников — в 3,5 раза, отметил Читанава. Все работы финансируются из бюджета предприятия.