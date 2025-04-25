https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/skorost-poezdov-na-uchastke-sukhum-psou-budet-uvelichena-1054623339.html

Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена

Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена с 60 до 80 км/ч, над этим работают специалисты Абхазской железной дороги... 25.04.2025, Sputnik Абхазия

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2025-04-25T14:45+0300

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в абхазии

абхазская железная дорога

абхазия

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Скорость поездов на участке Сухум-Псоу будет увеличена с 60 до 80 км/ч, над этим работают специалисты Абхазской железной дороги, сообщил гендиректор АЖД Арсоу Читанава. На этом участке уже заменено более 500 старых железнодорожных шпал, планируется заменить еще 500. До лета завершат ремонт станции "Псырцха", а в середине мая начнут восстанавливать вокзалы в Новом Афоне и Гагрыпше. Доходы АЖД за 4 года выросли в 10 раз, зарплаты сотрудников — в 3,5 раза, отметил Читанава. Все работы финансируются из бюджета предприятия.

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абхазская железная дорога, абхазия