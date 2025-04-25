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Три случая ботулизма выявили в Абхазии
Три случая ботулизма выявили в Абхазии
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Три случая ботулизма выявили в Гагре, сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии. 25.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-25T15:40+0300
2025-04-25T15:40+0300
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Три случая ботулизма выявили в Гагре, сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии. Пациенты были госпитализированы в профильные медучреждения Сочи, им оказана помощь, и они выписаны в удовлетворительном состоянии. Минздрав Абхазии настоятельно рекомендует при покупке консервированных мясных и рыбных изделий, а также изделий в вакуумной упаковке, обращать внимание на целостность упаковки, отсутствие вздутия и сроки годности. Инфекция не передается воздушно капельным путем, заразиться ей можно только при приеме в пищу некачественных продуктов.
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минздрав абхазии, абхазия, россия, медицина
минздрав абхазии, абхазия, россия, медицина
Три случая ботулизма выявили в Абхазии
15:40 25.04.2025 (обновлено: 18:29 25.04.2025)
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Три случая ботулизма выявили в Гагре, сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии.
Пациенты были госпитализированы в профильные медучреждения Сочи, им оказана помощь, и они выписаны в удовлетворительном состоянии.
По предварительной информации районной СЭС, отравление произошло из-за морепродуктов. Проверка продолжается, проводятся лабораторные исследования.
Минздрав Абхазии настоятельно рекомендует при покупке консервированных мясных и рыбных изделий, а также изделий в вакуумной упаковке, обращать внимание на целостность упаковки, отсутствие вздутия и сроки годности.
Инфекция не передается воздушно капельным путем, заразиться ей можно только при приеме в пищу некачественных продуктов.