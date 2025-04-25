https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/tri-sluchaya-botulizma-vyyavili-v-abkhazii-1054623454.html

Три случая ботулизма выявили в Абхазии

Три случая ботулизма выявили в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Три случая ботулизма выявили в Гагре, сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии. 25.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-25T15:40+0300

2025-04-25T15:40+0300

2025-04-25T18:29+0300

в абхазии

минздрав абхазии

абхазия

россия

медицина

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/07/1040111001_0:136:2573:1583_1920x0_80_0_0_c960ae62de1d4e07290a5f7abadd7a3b.jpg

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Три случая ботулизма выявили в Гагре, сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии. Пациенты были госпитализированы в профильные медучреждения Сочи, им оказана помощь, и они выписаны в удовлетворительном состоянии. Минздрав Абхазии настоятельно рекомендует при покупке консервированных мясных и рыбных изделий, а также изделий в вакуумной упаковке, обращать внимание на целостность упаковки, отсутствие вздутия и сроки годности. Инфекция не передается воздушно капельным путем, заразиться ей можно только при приеме в пищу некачественных продуктов.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

минздрав абхазии, абхазия, россия, медицина