https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/vzaimnyy-interes-piliya-i-kamkiya-o-povyshenii-kvalifikatsii-abkhazskikh-spetsialistov-v-rossii-1054617090.html

Взаимный интерес: Пилия и Камкия о повышении квалификации абхазских специалистов в России

Взаимный интерес: Пилия и Камкия о повышении квалификации абхазских специалистов в России

Sputnik Абхазия

В программе "Взаимный интерес " директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия и председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия рассказали о... 25.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-25T17:20+0300

2025-04-25T17:20+0300

2025-04-25T17:20+0300

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Взаимный интерес: Пилия и Камкия о повышении квалификации абхазских специалистов в России Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Пилия и Камкия о повышении квалификации абхазских специалистов в России

В программе "Взаимный интерес " директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия и председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия рассказали о курсах повышения квалификации для абхазских специалистов в России, в чем такая необходимость и как полученный опыт будет использован.Давнее сотрудничество с российскими коллегами – серьезный и важный проект, который дает положительные результаты в повседневной работе абхазским специалистам в области экономики и права, отметили гости студии."Невозможно стоять на месте, иногда надо очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте. Также и юристам всегда надо много изучать, работать над собой. Когда появилась такая уникальная возможность помочь нашим сотрудникам органов госуправления повысить квалификацию, то все поддержали, и мы максимально продумали, провели вводные курсы. Мы просто помогаем дополнить знания современными направлениями. Думаю, это всегда будет важно для качества работы каждой государственной структуры", – сказала Пилия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, квалификации, повышение, специалисты, россия, взаимный интерес, подкасты, аудио