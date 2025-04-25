https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/vzaimnyy-interes-piliya-i-kamkiya-o-povyshenii-kvalifikatsii-abkhazskikh-spetsialistov-v-rossii-1054617090.html
Взаимный интерес: Пилия и Камкия о повышении квалификации абхазских специалистов в России
Взаимный интерес: Пилия и Камкия о повышении квалификации абхазских специалистов в России
Sputnik Абхазия
В программе "Взаимный интерес " директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия и председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия рассказали о... 25.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-25T17:20+0300
2025-04-25T17:20+0300
2025-04-25T17:20+0300
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Взаимный интерес: Пилия и Камкия о повышении квалификации абхазских специалистов в России
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Пилия и Камкия о повышении квалификации абхазских специалистов в России
В программе "Взаимный интерес " директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия и председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия рассказали о курсах повышения квалификации для абхазских специалистов в России, в чем такая необходимость и как полученный опыт будет использован.Давнее сотрудничество с российскими коллегами – серьезный и важный проект, который дает положительные результаты в повседневной работе абхазским специалистам в области экономики и права, отметили гости студии."Невозможно стоять на месте, иногда надо очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте. Также и юристам всегда надо много изучать, работать над собой. Когда появилась такая уникальная возможность помочь нашим сотрудникам органов госуправления повысить квалификацию, то все поддержали, и мы максимально продумали, провели вводные курсы. Мы просто помогаем дополнить знания современными направлениями. Думаю, это всегда будет важно для качества работы каждой государственной структуры", – сказала Пилия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, квалификации, повышение, специалисты, россия, взаимный интерес, подкасты, аудио
абхазия, квалификации, повышение, специалисты, россия, взаимный интерес, подкасты, аудио
В программе "Взаимный интерес " директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия и председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия рассказали о курсах повышения квалификации для абхазских специалистов в России, в чем такая необходимость и как полученный опыт будет использован.
Давнее сотрудничество с российскими коллегами – серьезный и важный проект, который дает положительные результаты в повседневной работе абхазским специалистам в области экономики и права, отметили гости студии.
"Невозможно стоять на месте, иногда надо очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте. Также и юристам всегда надо много изучать, работать над собой. Когда появилась такая уникальная возможность помочь нашим сотрудникам органов госуправления повысить квалификацию, то все поддержали, и мы максимально продумали, провели вводные курсы. Мы просто помогаем дополнить знания современными направлениями. Думаю, это всегда будет важно для качества работы каждой государственной структуры", – сказала Пилия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.