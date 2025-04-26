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Глава МИД Абхазии прокомментировал Соглашение о двойном гражданстве
Глава МИД Абхазии прокомментировал Соглашение о двойном гражданстве
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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, помимо процедуры упрощенного вступления в гражданство РФ, регулирует... 26.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, помимо процедуры упрощенного вступления в гражданство РФ, регулирует правоотношения граждан Абхазии, уже обладающих российским гражданством. Перечень документов, которые необходимы для приобретения гражданства РФ, будет определен указом президента Владимира Путина. Документ также регламентирует вопросы: Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства вступило в силу 25 апреля. Документ был подписан в Москве 27 сентября 2022 года, Парламент Абхазии ратифицировал его 30 декабря 2022 года, Федеральное собрание России — 10 июля 2023 года.
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Глава МИД Абхазии прокомментировал Соглашение о двойном гражданстве
15:00 26.04.2025 (обновлено: 17:20 26.04.2025)
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, помимо процедуры упрощенного вступления в гражданство РФ, регулирует правоотношения граждан Абхазии, уже обладающих российским гражданством.
"Это еще один пример того, что мы находимся на активном этапе глобального сотрудничества с нашим стратегическим партнером", — отметил в интервью Абхазскому телевидению глава МИД Олег Барциц.
Перечень документов, которые необходимы для приобретения гражданства РФ, будет определен указом президента Владимира Путина.
Документ также регламентирует вопросы:
прохождения военной службы: граждане Абхазии будут проходить службу в стране своего постоянного пребывания;
социального обеспечения, медицинского обслуживания, получения образования;
граждане Абхазии смогут пользоваться защитой и покровительством консульских и дипломатических учреждений РФ в других странах.
Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства вступило в силу 25 апреля.
Документ был подписан в Москве 27 сентября 2022 года, Парламент Абхазии ратифицировал его 30 декабря 2022 года, Федеральное собрание России — 10 июля 2023 года.