https://sputnik-abkhazia.ru/20250426/glava-mid-abkhazii-prokommentiroval-soglashenie-o-dvoynom-grazhdanstve-1054628318.html

Глава МИД Абхазии прокомментировал Соглашение о двойном гражданстве

Глава МИД Абхазии прокомментировал Соглашение о двойном гражданстве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, помимо процедуры упрощенного вступления в гражданство РФ, регулирует... 26.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, помимо процедуры упрощенного вступления в гражданство РФ, регулирует правоотношения граждан Абхазии, уже обладающих российским гражданством. Перечень документов, которые необходимы для приобретения гражданства РФ, будет определен указом президента Владимира Путина. Документ также регламентирует вопросы: Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства вступило в силу 25 апреля. Документ был подписан в Москве 27 сентября 2022 года, Парламент Абхазии ратифицировал его 30 декабря 2022 года, Федеральное собрание России — 10 июля 2023 года.

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