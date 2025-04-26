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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советское знамя над Рейхстагом. - Sputnik Абхазия, 1920
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Sputnik Абхазия рассказывает о вкладе жителей и уроженцев республики в Победу в Великой Отечественной войне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250426/glavnaya-nagrada--fashistskiy-oskolok-v-grudi-istoriya-veterana-garegina-kalaydzhyana-1054382666.html
Главная награда – фашистский осколок в груди: история ветерана Гарегина Калайджяна
Главная награда – фашистский осколок в груди: история ветерана Гарегина Калайджяна
Sputnik Абхазия
Гарегин Калайджян из Абхазии в 1941 году ушел на фронт. Он воевала в стрелковом полку на Северном Кавказе. За год войны трижды получал ранения. 26.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-26T08:30+0300
2025-04-26T08:30+0300
великая победа — 80
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80-летие победы в великой отечественной войне
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О том, какой боевой путь прошел ветеран, какую награду он носил постоянно, он рассказывал в интервью Sputnik в 2015 году.Гарегин Калайджян в 1941 году в 19-летнем возрасте попал в Сухумское пехотное училище. После шести месяцев подготовки его отправили на фронт. Он попал на Северный Кавказ, где был командиром взвода стрелкового полка.Будучи на фронте всего год, ветеран Гарегин Калайджян был ранен трижды. Ветеран не носит ордена Отечественной войны I и II степени, медали "За Отвагу", "За боевые заслуги" и ряд других, которым он заслуженно награжден. Осколки в теле ветерана заменили медали.Однажды рано утром солдаты готовились к наступлению. Поступил приказ расширить полосу фронта."Хорошо помню, мой карабин уже был очищен, держал его в левой руке. Часовой бежит и кричит мне, что немцы наступают. Я обрадовался, потому что обороняться легче, чем наступать. Бой был нелегким, я очень волновался за товарищей. В этом бою погиб один мой солдат", – рассказал ветеран.Бой шел до самого вечера. Выпал снег. Немцы, замаскированные в белые халаты, продолжали наступать."Я увидел, как кто-то прицелился в меня, заметив его, я выстрелил раньше. Он упал на колени, фашист надевал каску, вторую пулю я пустил ему в голову. С него слетела каска, он упал, кончено было с ним, он был убит", – опустив взгляд, остановил свой рассказ ветеран.Когда стемнело, бойцы Калайджяна вышли собирать трофеи. Принесли командиру пистолет офицера, которого он убил, и два бинокля.Последнее ранение Калайджян получил в Крымске во время наступления танков противника.Танков было еще девять. Заместитель командира дивизии дал команду Калайджяну отступать. Калайджян решил скрыться в бамбуковых камышах. Была поздняя осень. Оставлять оружие нельзя было, положив его на плечо, он направился к камышам через заросли. Но провалился до пояса в яму с ледяной водой. Все, что было дальше, Калайджян не помнил, он очнулся в госпитале, и ему рассказали, что его вытащили товарищи, которые скрывались поблизости.Гарегин получил серьезные ушибы. После госпиталя Калайджян попал в резервный полк, который находился за Тбилиси. Там он окончил курсы и через три месяца приехал работать в военкомат. Почти два года Калайджян готовил в тылу молодых солдат к фронту.После победы Калайджян продолжал работу в военкомате. Война еще продолжалась в Японии, он попросился туда, однако ему сказали, что желающих пойти на фронт в Японию достаточно. В конце 1946 года Калайджяну представилась возможность приехать домой.
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абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы
абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы

Главная награда – фашистский осколок в груди: история ветерана Гарегина Калайджяна

08:30 26.04.2025
© Sputnik Томас ТхайцукВетеран ВОВ Калайджан Гарегин Ервандович.
Ветеран ВОВ Калайджан Гарегин Ервандович. - Sputnik Абхазия, 1920, 26.04.2025
© Sputnik Томас Тхайцук
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Гарегин Калайджян из Абхазии в 1941 году ушел на фронт. Он воевала в стрелковом полку на Северном Кавказе. За год войны трижды получал ранения.
О том, какой боевой путь прошел ветеран, какую награду он носил постоянно, он рассказывал в интервью Sputnik в 2015 году.
Гарегин Калайджян в 1941 году в 19-летнем возрасте попал в Сухумское пехотное училище. После шести месяцев подготовки его отправили на фронт. Он попал на Северный Кавказ, где был командиром взвода стрелкового полка.
Будучи на фронте всего год, ветеран Гарегин Калайджян был ранен трижды. Ветеран не носит ордена Отечественной войны I и II степени, медали "За Отвагу", "За боевые заслуги" и ряд других, которым он заслуженно награжден. Осколки в теле ветерана заменили медали.
"У меня одна награда – фашистский осколок в груди, который уже стал частью меня. Ни один час не висела медаль у меня на груди, не люблю я их", – рассказывал в интервью Sputnik ветеран.
Однажды рано утром солдаты готовились к наступлению. Поступил приказ расширить полосу фронта.
"Хорошо помню, мой карабин уже был очищен, держал его в левой руке. Часовой бежит и кричит мне, что немцы наступают. Я обрадовался, потому что обороняться легче, чем наступать. Бой был нелегким, я очень волновался за товарищей. В этом бою погиб один мой солдат", – рассказал ветеран.
Бой шел до самого вечера. Выпал снег. Немцы, замаскированные в белые халаты, продолжали наступать.
"Я увидел, как кто-то прицелился в меня, заметив его, я выстрелил раньше. Он упал на колени, фашист надевал каску, вторую пулю я пустил ему в голову. С него слетела каска, он упал, кончено было с ним, он был убит", – опустив взгляд, остановил свой рассказ ветеран.
© Фото : из личного архива Гарегина КалайжанВетеран ВОВ Калайджан Гарегин Ервандович.
Ветеран ВОВ Калайджан Гарегин Ервандович. - Sputnik Абхазия, 1920, 25.04.2025
Ветеран ВОВ Калайджан Гарегин Ервандович.
© Фото : из личного архива Гарегина Калайжан
Когда стемнело, бойцы Калайджяна вышли собирать трофеи. Принесли командиру пистолет офицера, которого он убил, и два бинокля.
Последнее ранение Калайджян получил в Крымске во время наступления танков противника.
"Первый номер расчета противотанкового ружья был убит уже, я был рядом, лег сразу. В это время танк разворачивался. Пуля не брала лобовую часть танка, я поймал удобную позицию и выстрелил, танк сгорел, наверное, попал в бензобак", – вспоминал Калайджян.
Танков было еще девять. Заместитель командира дивизии дал команду Калайджяну отступать. Калайджян решил скрыться в бамбуковых камышах. Была поздняя осень. Оставлять оружие нельзя было, положив его на плечо, он направился к камышам через заросли. Но провалился до пояса в яму с ледяной водой. Все, что было дальше, Калайджян не помнил, он очнулся в госпитале, и ему рассказали, что его вытащили товарищи, которые скрывались поблизости.
Гарегин получил серьезные ушибы. После госпиталя Калайджян попал в резервный полк, который находился за Тбилиси. Там он окончил курсы и через три месяца приехал работать в военкомат. Почти два года Калайджян готовил в тылу молодых солдат к фронту.
После победы Калайджян продолжал работу в военкомате. Война еще продолжалась в Японии, он попросился туда, однако ему сказали, что желающих пойти на фронт в Японию достаточно. В конце 1946 года Калайджяну представилась возможность приехать домой.
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