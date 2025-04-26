https://sputnik-abkhazia.ru/20250426/glavnaya-nagrada--fashistskiy-oskolok-v-grudi-istoriya-veterana-garegina-kalaydzhyana-1054382666.html

Главная награда – фашистский осколок в груди: история ветерана Гарегина Калайджяна

Главная награда – фашистский осколок в груди: история ветерана Гарегина Калайджяна

Sputnik Абхазия

Гарегин Калайджян из Абхазии в 1941 году ушел на фронт. Он воевала в стрелковом полку на Северном Кавказе. За год войны трижды получал ранения. 26.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-26T08:30+0300

2025-04-26T08:30+0300

2025-04-26T08:30+0300

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О том, какой боевой путь прошел ветеран, какую награду он носил постоянно, он рассказывал в интервью Sputnik в 2015 году.Гарегин Калайджян в 1941 году в 19-летнем возрасте попал в Сухумское пехотное училище. После шести месяцев подготовки его отправили на фронт. Он попал на Северный Кавказ, где был командиром взвода стрелкового полка.Будучи на фронте всего год, ветеран Гарегин Калайджян был ранен трижды. Ветеран не носит ордена Отечественной войны I и II степени, медали "За Отвагу", "За боевые заслуги" и ряд других, которым он заслуженно награжден. Осколки в теле ветерана заменили медали.Однажды рано утром солдаты готовились к наступлению. Поступил приказ расширить полосу фронта."Хорошо помню, мой карабин уже был очищен, держал его в левой руке. Часовой бежит и кричит мне, что немцы наступают. Я обрадовался, потому что обороняться легче, чем наступать. Бой был нелегким, я очень волновался за товарищей. В этом бою погиб один мой солдат", – рассказал ветеран.Бой шел до самого вечера. Выпал снег. Немцы, замаскированные в белые халаты, продолжали наступать."Я увидел, как кто-то прицелился в меня, заметив его, я выстрелил раньше. Он упал на колени, фашист надевал каску, вторую пулю я пустил ему в голову. С него слетела каска, он упал, кончено было с ним, он был убит", – опустив взгляд, остановил свой рассказ ветеран.Когда стемнело, бойцы Калайджяна вышли собирать трофеи. Принесли командиру пистолет офицера, которого он убил, и два бинокля.Последнее ранение Калайджян получил в Крымске во время наступления танков противника.Танков было еще девять. Заместитель командира дивизии дал команду Калайджяну отступать. Калайджян решил скрыться в бамбуковых камышах. Была поздняя осень. Оставлять оружие нельзя было, положив его на плечо, он направился к камышам через заросли. Но провалился до пояса в яму с ледяной водой. Все, что было дальше, Калайджян не помнил, он очнулся в госпитале, и ему рассказали, что его вытащили товарищи, которые скрывались поблизости.Гарегин получил серьезные ушибы. После госпиталя Калайджян попал в резервный полк, который находился за Тбилиси. Там он окончил курсы и через три месяца приехал работать в военкомат. Почти два года Калайджян готовил в тылу молодых солдат к фронту.После победы Калайджян продолжал работу в военкомате. Война еще продолжалась в Японии, он попросился туда, однако ему сказали, что желающих пойти на фронт в Японию достаточно. В конце 1946 года Калайджяну представилась возможность приехать домой.

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абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы