https://sputnik-abkhazia.ru/20250426/rossiyskie-voyska-osvobodili-kurskuyu-oblast-1054628056.html
Российские войска освободили Курскую область
Российские войска освободили Курскую область
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова об освобождении Курской области. 26.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-26T15:30+0300
2025-04-26T15:30+0300
2025-04-26T17:13+0300
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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова об освобождении Курской области.Сегодня был освобожден последний населенный пункт в Курской области — село Горналь. Этим завершен разгром украинских формирований. Наиболее активная фаза операции по освобождению региона началась 6 марта. Группировку ВСУ рассекли и уничтожали по частям."Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились", - сказал Герасимов.Владимир Путин заявил, что авантюра киевского режима полностью провалилась."Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима. Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой".Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.
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россия, украина, курская область, министерство обороны рф, владимир путин
россия, украина, курская область, министерство обороны рф, владимир путин
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова об освобождении Курской области.
Сегодня был освобожден последний населенный пункт в Курской области — село Горналь. Этим завершен разгром украинских формирований.
Наиболее активная фаза операции по освобождению региона началась 6 марта. Группировку ВСУ рассекли и уничтожали по частям.
"Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились", - сказал Герасимов.
Владимир Путин заявил, что авантюра киевского режима полностью провалилась.
"Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима. Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой".
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.