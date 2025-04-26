https://sputnik-abkhazia.ru/20250426/takie-obstoyatelstva-ablotiya-i-gunba-o-rabote-nad-filmom-belyy-bashlyk-1054592510.html

Такие обстоятельства: Аблотия и Гунба о работе над фильмом "Белый башлык"

Такие обстоятельства: Аблотия и Гунба о работе над фильмом "Белый башлык"

Sputnik Абхазия

Один из создателей фильма "Белый Башлык", актер и режиссер Вячеслав Аблотия, и исполнительница главной роли Инга Гунба в эфире радио Sputnik. 26.04.2025, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Аблотия и Гунба о работе над фильмом "Белый башлык" Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Аблотия и Гунба о работе над фильмом "Белый башлык"

Фильм "Белый Башлык" режиссера Владимира Савельева – один из лидеров проката в СССР. Более 20 миллионов зрителей посмотрело ленту, картина культовая в Абхазии. 24 апреля 1975 года кинофильм "Белый башлык" был удостоен специального диплома за сценарий и постановку на VIII Всесоюзном кинофестивале в Кишиневе.Советский и абхазский актер театра и кино, режиссер дубляжа, режиссер и сценарист, Заслуженный артист Абхазской АССР, Народный артист Абхазии Вячеслав Аблотия не только сыграл роль в фильме "Белый Башлык", но и стоял у истоков его создания, работал над его сценарием. "Это был первый советский вестерн. Этот фильм, как мать родная, как отец родной. После его просмотра остается тепло", – сказал Аблотия. Подробности слушайте в подкасте.

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