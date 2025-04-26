https://sputnik-abkhazia.ru/20250426/zavershen-pervyy-etap-rabot-po-proektirovaniyu-zdaniya-dlya-angiografa-v-sukhume-1054628199.html

Завершен первый этап работ по проектированию здания для ангиографа в Сухуме

Завершен первый этап работ по проектированию здания для ангиографа в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Первый этап работ по проектированию здания для ангиографической операционной в Республиканской больнице в Сухуме завершен. 26.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Первый этап работ по проектированию здания для ангиографической операционной в Республиканской больнице в Сухуме завершен. Ранее министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщал, что ангиограф, ориентировочно, установят к 1 июля, само оборудование привезут в республику в середине июня. Ежегодно до 750 жителей Абхазии выезжают за границу для получения медпомощи или диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Россия оказала стране помощь в покупке оборудования для коронарографии стоимостью более 100 млн руб.

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