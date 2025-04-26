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Завершен первый этап работ по проектированию здания для ангиографа в Сухуме
Завершен первый этап работ по проектированию здания для ангиографа в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Первый этап работ по проектированию здания для ангиографической операционной в Республиканской больнице в Сухуме завершен. 26.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Первый этап работ по проектированию здания для ангиографической операционной в Республиканской больнице в Сухуме завершен. Ранее министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщал, что ангиограф, ориентировочно, установят к 1 июля, само оборудование привезут в республику в середине июня. Ежегодно до 750 жителей Абхазии выезжают за границу для получения медпомощи или диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Россия оказала стране помощь в покупке оборудования для коронарографии стоимостью более 100 млн руб.
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Завершен первый этап работ по проектированию здания для ангиографа в Сухуме
12:00 26.04.2025 (обновлено: 17:16 26.04.2025)
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Первый этап работ по проектированию здания для ангиографической операционной в Республиканской больнице в Сухуме завершен.
"На данный момент ведется завоз материалов для последующей кладки стен. Заказаны специальные рентгенозащитные материалы для операционной. Проводится подбор медицинской вентиляции для операционной", — отметил начальник Управления капстроительства Демир Гамисония.
Ранее министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщал, что ангиограф, ориентировочно, установят к 1 июля, само оборудование привезут в республику в середине июня.
Ежегодно до 750 жителей Абхазии выезжают за границу для получения медпомощи или диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.
Россия оказала стране помощь в покупке оборудования для коронарографии стоимостью более 100 млн руб.