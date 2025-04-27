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Дополнительное время: Берзения о развитии киберспорта в Абхазии

Дополнительное время: Берзения о развитии киберспорта в Абхазии

Sputnik Абхазия

Директор Ассоциации киберспорта республики Абхазия Валерий Берзения рассказал о турнире "FIFA 2025" в Сухуме. 27.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-27T19:00+0300

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Дополнительное время: Берзения о развитии киберспорта в Абхазии Sputnik Абхазия Дополнительное время: Берзения о развитии киберспорта в Абхазии

В Сухуме прошел турнир по киберспорту. 64 спортсмена играли в "FIFA 2025". Директор Ассоциации киберспорта республики Абхазия Валерий Берзения в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях IT-состязаний? об истории их зарождения в Абхазии. "Мы здесь, у нас, старались это развивать небольшими шажками. Но сам путь намного интереснее, когда ты достигаешь цели... Много исследований проводилось, и киберспорт показывает наивысшее IQ, скорость реакции, стратегическое мышление, адаптацию к ситуации", - отметил Берзения. Слушайте подкаст.

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