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Дополнительное время: Берзения о развитии киберспорта в Абхазии
Дополнительное время: Берзения о развитии киберспорта в Абхазии
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Директор Ассоциации киберспорта республики Абхазия Валерий Берзения рассказал о турнире "FIFA 2025" в Сухуме. 27.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-27T19:00+0300
2025-04-27T19:00+0300
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Дополнительное время: Берзения о развитии киберспорта в Абхазии
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Берзения о развитии киберспорта в Абхазии
В Сухуме прошел турнир по киберспорту. 64 спортсмена играли в "FIFA 2025". Директор Ассоциации киберспорта республики Абхазия Валерий Берзения в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях IT-состязаний? об истории их зарождения в Абхазии. "Мы здесь, у нас, старались это развивать небольшими шажками. Но сам путь намного интереснее, когда ты достигаешь цели... Много исследований проводилось, и киберспорт показывает наивысшее IQ, скорость реакции, стратегическое мышление, адаптацию к ситуации", - отметил Берзения. Слушайте подкаст.
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Дополнительное время: Берзения о развитии киберспорта в Абхазии
Директор Ассоциации киберспорта республики Абхазия Валерий Берзения рассказал о турнире "FIFA 2025" в Сухуме.
В Сухуме прошел турнир по киберспорту. 64 спортсмена играли в "FIFA 2025". Директор Ассоциации киберспорта республики Абхазия Валерий Берзения в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях IT-состязаний? об истории их зарождения в Абхазии.
"Мы здесь, у нас, старались это развивать небольшими шажками. Но сам путь намного интереснее, когда ты достигаешь цели... Много исследований проводилось, и киберспорт показывает наивысшее IQ, скорость реакции, стратегическое мышление, адаптацию к ситуации", - отметил Берзения.