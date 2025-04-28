https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta-iz-za-upavshego-na-provoda-dereva-1054638533.html

Часть Сухума осталась без света из-за упавшего на провода дерева

Часть Сухума осталась без света из-за упавшего на провода дерева

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Сухума осталась без света из-за дерева, упавшего на провода в районе подстанции "Синоп", рассказал Sputnik начальник СУЭС Тенгиз... 28.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Сухума осталась без света из-за дерева, упавшего на провода в районе подстанции "Синоп", рассказал Sputnik начальник СУЭС Тенгиз Блабба. Отключение затронуло, в том числе улицы Армейскую, Батумскую, Ладария, Братьев Зантария. Работа электриков осложнена труднодоступностью местности, в которой произошло ЧП, уточнил Блабба.

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