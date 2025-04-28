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Часть Сухума осталась без света из-за упавшего на провода дерева
Часть Сухума осталась без света из-за упавшего на провода дерева
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Сухума осталась без света из-за дерева, упавшего на провода в районе подстанции "Синоп", рассказал Sputnik начальник СУЭС Тенгиз... 28.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Сухума осталась без света из-за дерева, упавшего на провода в районе подстанции "Синоп", рассказал Sputnik начальник СУЭС Тенгиз Блабба. Отключение затронуло, в том числе улицы Армейскую, Батумскую, Ладария, Братьев Зантария. Работа электриков осложнена труднодоступностью местности, в которой произошло ЧП, уточнил Блабба.
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Часть Сухума осталась без света из-за упавшего на провода дерева
10:23 28.04.2025 (обновлено: 11:04 28.04.2025)
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Сухума осталась без света из-за дерева, упавшего на провода в районе подстанции "Синоп", рассказал Sputnik начальник СУЭС Тенгиз Блабба.
Отключение затронуло, в том числе улицы Армейскую, Батумскую, Ладария, Братьев Зантария.
Работа электриков осложнена труднодоступностью местности, в которой произошло ЧП, уточнил Блабба.